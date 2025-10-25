Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga El afectado, de 60 años, ingresa en el hospital Santa Lucía

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:46

Un hombre de 60 años ingresó este sábado por la tarde en el hospital Santa Lucía tras ser apuñalado en el cuello con un arma blanca en Cartagena. La Policía busca al agresor, que se dio a la fuga tras el ataque, que se produjo en la calle Ribera de San Javier, según informaron fuentes de Emergencias.

Cerca de las 19 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió una llamada de la Policía Nacional, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para el afectado por una herida en el cuello. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo personal sanitario atendió al herido y lo trasladó al hospital Santa Lucía.