La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hospital Santa Lucía de Cartagena, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga

El afectado, de 60 años, ingresa en el hospital Santa Lucía

LA VERDAD

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:46

Comenta

Un hombre de 60 años ingresó este sábado por la tarde en el hospital Santa Lucía tras ser apuñalado en el cuello con un arma blanca en Cartagena. La Policía busca al agresor, que se dio a la fuga tras el ataque, que se produjo en la calle Ribera de San Javier, según informaron fuentes de Emergencias.

Cerca de las 19 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió una llamada de la Policía Nacional, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para el afectado por una herida en el cuello. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo personal sanitario atendió al herido y lo trasladó al hospital Santa Lucía.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  2. 2 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  5. 5 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  6. 6 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  7. 7

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal
  8. 8

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  9. 9 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  10. 10

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga

Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga