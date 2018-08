«Es mi apuesta y este proyecto saldrá adelante» Vistas del mirador situado en la falda del faro y de la playa de Calafría, en la que hay varios bañistas. Lunes, 6 agosto 2018, 08:12

Cuando hace apenas un mes el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Joaquín Segado, visitó el faro de Cabo de Palos y observó las inigualables vistas que se disfrutan desde lo alto de la torre, lo tuvo muy claro: «Esto hay que hacerlo visitable». Eso les dijo a los tres fareros que viven en la torre y, desde entonces, no ha parado para hacerlo posible. A lo largo de este mes de agosto, sacará el pliego de condiciones para que se apunten cuantas empresas y asociaciones quieran organizar visitas, para que, a más tardar, en septiembre comiencen los recorridos. «Creo que es una oportunidad única de ofrecerles a los turistas algo diferente. Estoy seguro de que las empresas tendrán lista de espera para subir», opinó Segado. Confiesa que aún no entiende la posición de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, por haber rechazado su oferta de ser el Ayuntamiento, a través de Puerto de Culturas, quien gestione este servicio. Pese a ello, dice que es una apuesta personal y que «este proyecto saldrá adelante». Y es que visitantes no faltarán, a tenor del trasiego de personas que hay desde las siete de la mañana hasta bien entrada la noche a la falda del faro. «Llegan todo el día y viene gente de todo tipo», cuenta el farero Jesús Álvarez. En verano, los visitantes se multiplican. Incluso, muchos intentan subir a ver el faro por dentro. «Ya ni me acuerdo la de veces que me han tocado el timbre pidiendo visitarlo. A veces, les digo que no se puede visitar y se cabrean. Incluso, alguna vez nos hemos encontrado dentro de las viviendas a gente que ha pasado sin llamar», concluye.