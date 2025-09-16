Aprobado el proyecto para reparar las fugas e iluminar el acueducto del Taibilla en Perín

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha aprobado definitivamente el proyecto para la renovación del acueducto de Perín con un presupuesto base de licitación de 989.474,81 euros. El anunció fue recogido esta semana por la entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológico (Miteco) en un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que también recoge la declaración de la necesidad de ocupación de la relación de bienes y derechos afectados y su notificación a los propietarios afectados.

El PSOE local celebró este martes la aprobación del proyecto. «Este es un paso definitivo para la ejecución de estas obras que desde el PSOE llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. Hay que agradecer al Miteco y a la Mancomunidad su puesta en marcha», señaló la concejal socialista, Isabel Andreu.

Según informaron los socialistas, las obras saldrán a contratación en breve y se financiarán con fondos del Taibilla.

En concreto, se verán afectados por estos trabajos cinco fincas del término municipal de Cartagena, de las que una es propiedad del Ministerio.

Cercano a Perín, el acueducto tiene una longitud de 239,2 metros, y bajo él cruzan la rambla de Benipila y la carretera RM-E26. Propiedad de la MCT fue construido entre 1942 y 1945. Esta infraestructura forma parte del sistema de canalización que transporta agua desde el río Taibilla, en la provincia de Albacete, hasta Cartagena.

El organismo detectó importantes pérdidas de agua transportada por esta infraestructura, por lo que decidió avanzar en su proyecto de renovación y mejora, con el objetivo de evitar las mermas de caudal. Aprovechando dicha intervención, se pondrá en marcha la iluminación del acueducto. Una actuación que la Junta Vecinal de Perín venía reclamando desde hacía mucho tiempo.

