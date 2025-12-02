Apoyo unánime a recuperar los antiguos molinos de viento de Cartagena

EP CARTAGENA. Martes, 2 de diciembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional aprobó este martes por unanimidad una moción del PSOE cuyo objetivo es impulsar la ejecución efectiva del Plan Director de Recuperación de los Molinos de Viento de la Región. La socialista María Dolores Jara recordó que en la Comunidad se conservan 224 molinos, muchos de ellos de agua, característicos de la Vega Media y de la zona del campo de Cartagena, construidos entre los siglos XVIII y XIX y que han sido «protagonistas de una importante transformación económica y social» al permitir ampliar el regadío y diversificar los cultivos. En ese sentido subrayó que estos ingenios, harineros, salineros o de elevación de agua, están protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1986 y forman parte de la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la Unesco. Jara indicó que el Plan Director aprobado en 2021 hizo un diagnóstico del estado de los 224 molinos y ha previsto medidas de protección, delimitación de entornos y recuperación paisajística, pero «carece de carácter legislativo» y requiere un Plan de Ordenación del Patrimonio Cultural con categoría de paisaje cultural y un plan de medidas urgentes. Lamentó que «no existan datos públicos» sobre cuántos molinos se han acogido a las ayudas y que solo una veintena haya sido restaurados, en su mayoría por ayuntamientos.

El diputado del PP Víctor Martínez valoró el Plan Director como muestra de la «sensibilidad real» hacia este patrimonio, pero defendió una enmienda para sustituir la referencia a financiación con fondos propios, por fórmulas de colaboración público-privada. En este sentido, Vox achacó la situación al «fracaso» de la política de Patrimonio de la Comunidad y a la falta de un organismo que articule administraciones, propietarios y empresas. Por su parte, el Grupo Mixto insistió en que el Gobierno regional debe aplicar de forma «contundente» la Ley de Patrimonio, asumir la gestión por cesión de los bienes y poner en marcha un plan prioritario de restauración y mantenimiento.