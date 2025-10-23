La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación de la aplicación. Ayto.

Una aplicación acercará los servicios municipales a residentes y visitantes en Cartagena

C. R.

Cartagena

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:21

El Ayuntamiento acaba de poner en marcha 'Cartagena Viva': una 'app' para móviles que permitirá acercar los diferentes servicios municipales tanto a residentes como a visitantes. Los interesados ya pueden descargarla tanto en Google Play como en la App Store.

La plataforma facilita a los cartageneros la realización de trámites administrativos y la participación en decisiones municipales, mejorando así la eficiencia y la calidad de vida urbana. Por su parte, los turistas se beneficiarán de una experiencia cultural y turística mejorada, con la posibilidad de explorar la ciudad a través de rutas temáticas que incluyen descripciones detalladas sobre puntos de interés e información sobre accesibilidad.

Otra de las bondades de 'Cartagena Viva', según el Consistorio, es que sirve de escaparate para los comercios del municipio, así como de las diferentes propuestas de ocio e infraestructuras deportivas de Cartagena.

