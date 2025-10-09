La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado actual del nuevo cuartel de Cuesta Blanca. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Aplazan la apertura del nuevo cuartel de Policía Local de Cartagena en Cuesta Blanca

LA VERDAD

CARTAGENA.

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:28

La apertura del nuevo cuartel de la Policía Local en Cuesta Blanca tendrá que esperar un poco más. El Ayuntamiento ha decidido aplazar la puesta en marcha de este servicio, según informó a este periódico el concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, al 16 de octubre. La alcaldesa, Noelia Arroyo, anunció la semana pasada, durante la celebración del patrón de la Policía Nacional, que los agentes podrían hacer uso de las instalaciones desde este miércoles.

Según pudo constatar 'in situ' este periódico, el recinto todavía luce envuelto en vallas de obra con la cartelería de la empresa adjudicataria, Mantenimiento y Obras del Sur, y otro del Gobierno regional. Este último explica que la inversión ascendía a 200.00 euros y que las obras empezaron en noviembre del año pasado con previsión de acabar en marzo, con lo que acumulan mucho retraso.

Este nuevo cuartel se ubica sobre una antigua gasolinera. Cuenta con placas solares y cuenta con un espacio para uso policial de 143,70 metros cuadrados, que dará servicio a la zona oeste. Queda pendiente el cuartel de Los Dolores, cuyas obras ya están en marcha, y el de La Aljorra, que se ubicará en el antiguo colegio Miguel de Cervantes.

