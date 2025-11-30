Antonio Catalán: «Mi modelo para Fajardo es un hotel como el de Cap Rocat, en Mallorca»

Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott, ya ha puesto su sello personal al hotel del puerto. Tras asumir la gestión del establecimiento de ... la calle Real, este miércoles celebraba un acto inaugural. Antes de empezar a recibir a los invitados, atiende a este periódico. Su próximo objetivo es expandir su presencia en la ciudad haciéndose con el cuartel de Fajardo. Su modelo, un hotel de lujo a pie de mar en Mallorca.

–¿Qué supone para AC la reforma de este edificio?

–Bueno, la verdad es que siempre es un reto. En cada hotel intentamos mejorar un poco el anterior. En este momento tenemos 109 hoteles de España, Italia y Portugal, y la verdad es que yo la reforma, que no la había visto, ha quedado espectacular y estamos encantados. El equipo, lo mismo.

–¿Qué complejidades y potencialidades le encuentra a Cartagena como plaza hotelera?

–Cartagena es la gran desconocida. Tenéis una alcaldesa que es un cañón, con ganas de hacer cosas. La ciudad tiene clima espectacular. Yo creo que este hotel está funcionando muy bien. Lo que pasa es que a Cartagena le falta precio. La gente se tiene que creer que Cartagena es capaz de tener más precio. No puede ser que uno de Corella crea más en Cartagena que ellos que son de aquí. En Granada nos pasaba lo mismo. La clave es que el precio suba, porque si el precio no es, los salarios no son, el servicio no es.

–¿Hay margen entonces en Cartagena para crear más plazas hoteleras?

–Yo creo que hay que mejorar las que hay, entiendo. La Región de Murcia, en general, es una comunidad muy curiosa porque es una comunidad en la que hay grandes empresarios, que quizás no sean muy conocidos. El Pozo lo es. Después, es una comunidad en la que el 96% del agua la tenéis que reciclar. En el resto de España no es así. Con lo cual aquí hay una clase empresarial y un destino que está por descubrirse.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL «En Cartagena tienen la suerte de contar con un Ayuntamiento donde hay más gestión que política»

–Comentaba ese proyecto para habilitar un hotel en Fajardo. ¿En qué estado está ese proyecto?

–El Ayuntamiento ha comprado ya los terrenos y nosotros estamos listos para ir al concurso.

–¿Y qué servicios les gustaría que tuviese ese futuro hotel?

–Yo creo que tenemos que hacer un hotel similar a uno que está en Mallorca. Se llama Cap Rocat y es lo mismo: un edificio militar que está al borde prácticamente del mar. Se trata de crear un hotel destino, de fin de semana, con spa, banquetes... En lo que sí tiene un problema serio Cartagena es el tema de las comunicaciones. No puede ser que no vengas en directo. Para llegar, no podemos ir más que en coche.

–¿Han empezado ya a dar pasos en el sentido de redactar un proyecto para ese futuro hotel?

–Yo creo que están en ello todavía porque es un tema del Ejército, por un lado, y del Ayuntamiento, por otro. Nosotros lo tenemos claro y la alcaldesa yo creo que también.

–Ya ha mencionado que ese hotel tiene que salir a una licitación. ¿Teme que puedan surgir competidores?

–Esto no lo encontramos todos los días. Estamos en el proyecto del aeropuerto de Madrid, con 360 habitaciones, y competimos con todos. Estamos en el aeropuerto de Barcelona, 300 habitaciones. También un concurso público. No nos preocupa el tema del concurso. Nosotros lo que tenemos es a Marriott detrás, con 250 millones de tarjetas de fidelización. Tenemos presencia en casi toda España y en Madrid, por ejemplo, el 90% de la clientela es internacional.

–En cualquier caso, si abre Fajardo y está este hotel en funcionamiento, parece una gran apuesta por Cartagena.

–En Madrid tenemos 22 hoteles, con lo cual en Sevilla tenemos cuatro y estamos haciendo dos más. Tenemos uno en Granada y estamos haciendo el segundo. Nosotros lo que tenemos detrás es ilusión, ganas. La compañía está súper saneada, prácticamente no tiene deuda. Y donde estamos ahora muy fuertes es en Italia. En Roma acabamos de quedarnos tres hoteles.

–Con respecto Fajardo, ¿la alcaldesa ha tenido ocasión de comentarle el proyecto que tiene para construir debajo del cuartel un museo de submarinos?

–Yo creo que aquí tenéis la suerte que hay un Ayuntamiento donde hay más gestión que política. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre Madrid y Barcelona. No tiene que ver. Para mí hay ciudades que son proactivas con los empresarios y otras que no.