Antonio Betancor repite al frente de la patronal del polígono Los Camachos El reelegido presidente afea a la Comunidad el retraso en el desarrollo de la ZAL y al Consistorio la falta de una sede social para la asociación

LA VERDAD Cartagena Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:20 Comenta Compartir

Antonio Betancor fue reelegido este miércoles por unanimidad como presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Camachos. Comenzó en 2009, por lo que finalizará su mandato cumpliendo 20 años al frente de este colectivo empresarial. «Me enorgullece enormemente que, tras 16 años como presidente, haya revalidado el cargo con el apoyo unánime de los asociados».

De cara a esta legislatura, Betancor subrayó que son muchos los retos que afrontan ya que «hemos estado dejados de la mano de Dios durante muchos años y no lo vamos a consentir más».

En este sentido, detalló que «es momento de conseguir la accesibilidad que merece nuestro polígono y sus empresas, la ansiada rotonda de acceso en el crucero del semillero que tantos quebraderos de cabeza nos da, una sede para la propia asociación y, como no, una ZAL de verdad y no un solar que no vale para nada ni se ha dotado de presupuesto por parte de la Comunidad».

Con respecto a la sede de la asociación, su presidente hizo hincapié en que, en 2020, se dotó de presupuesto a la misma para acometer los trabajos necesarios «y, cinco años después, seguimos esperando. Alguien del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena debe dar explicaciones».

Betancor afirmó sentirse «con mucha fuerza» para esta nueva etapa dado que estará acompañado en la asociación por Mariano Jiménez, dueño de Metalmecánicas Herjimar, como vicepresidente primero; así como por Andrés Baraza, de la empresa Integralia, y Mamen Morales, como vicepresidentes segundo y tercero, respectivamente.

