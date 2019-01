San Antón lanza un SOS urbanístico

Al estrecho y corto vial que comunica las calles Calderón y Andújar, los vecinos de San Antón lo han bautizado como «'el callejón del derribo'». El 21 de diciembre, parte de la primera casa de la manzana se vino abajo. Mientras el dueño hacía reformas para consolidar por fuera el muro de piedra, la pared cedió. Cuatro semanas después, una carretilla aplastada aún por las rocas y una montaña de escombros, delimitada por unas vallas de la Policía Local, daba testimonio todavía de un suceso que de milagro no se convirtió en tragedia. Una cuadrilla de trabajadores comenzó ayer los trabajos de derribo de lo que quedó en pie y de retirada de los cascotes. Tras el estruendo y en medio de la confusión, una mujer y sus cinco hijos, todos ellos marroquíes, huyeron de la casa. La Concejalía de Urbanismo ha ordenado al propietario, también magrebí, la demolición inmediata de la vivienda, que tenía alquilada.

Los vecinos temen nuevas caídas de inmuebles y reclaman al Ayuntamiento que ponga en marcha cuanto antes un plan integral de recuperación

Esta familia, con pocos recursos económicos, fue realojada en la Hospitalidad de Santa Teresa. Y ha hallado un arrendamiento asequible en en Barrio Peral. Todo quedó en un susto, pero muchos sanantoneros muestran su temor a que el problema se repita en otras casas unifamiliares y edificios y, lo peor, que haya alguna desgracia personal.

Puntos negros Calle Calderón En el número 18, confluencia con la calle Andújar, la vivienda sufrió un desplome parcial. La familia que lo ocupaba tuvo que ser desalojada y Urbanismo ha ordenado la demolición. Entorno de la iglesia En la Plaza de la Iglesia y en la calle Salvado Escudero hay casas tapiadas y reisgo de caída de azulejos. Trinidad En el número 10, hay una casa llena de escombros y basura y, en el 13, una vivienda que necesita arreglos urgentes. Avenida de Colón Hay un tramo sin iluminación, aceras poco accesibles y casas muy deterioradas. San Pedro, Román Bono y Bravo En la primera calle hay muros en mal estado y en las otras, bajos y solares con maleza y basuras.

El día anterior a la festividad del patrón, y mientras jardineros enviados por el Ayuntamiento se afanaban en adornar de flores jardines y parterres del barrio, visitado cada 17 de enero por autoridades locales y regionales con motivo de la bendición de animales frente a la iglesia,'La Verdad' recorrió detalladamente este populoso distrito, cada vez más deteriorado. Tras las protestas de septiembre por la suciedad de los solares, que el Ayuntamiento de Cartagena corrigió a medias, el deterioro de casas y otras construcciones, por el cierre de comercios y las bajas renta de una población envejecida y con muchos inmigrantes, ha llevado a la asociación de vecinos a lanzar un SOS urbanístico. Meses después y pasados unos festejos que en los últimos tres años han perdido afluencia, los vecinos demandan a las autoridades que no les olviden.

Los residentes quieren créditos blandos y otras fórmulas flexibles para poder arreglar sus casas

Temor a derrumbes

«Desde Navidad, tengo que tener a mis hijos de 5, 8 y 9 años en mi casa. No les dejo que salgan a jugar aquí, por si esta vivienda se cae del todo. Es duro decir eso en un casco urbano, y más en San Antón, donde todos nos hemos criado en la calle», lamenta Francisco Amador, mientras mira con pena lo que queda aún en pie del número 18 de la calle Calderón. «Presidente, si nos ponemos, estos escombros los quitamos entre varios vecinos en un momento», propone Francisco a Asensio Albaladejo, líder del movimiento vecinal y toda una institución en el barrio. Albaladejo, quien apenas puede dar un paso sin que alguien le pare para pedirle ayuda -«¿Presidente, cómo va lo de la arqueta rota?»; «presidente, dígale a la Comisaría que manden más policía....»- agradece a Francisco su voluntad de colaborar. Pero le hace ver que el problema puede hacerse mayor, si alguien sale lesionado.

El robo de los cables mantiene en penumbra la arteria principal del barrio, la Avenida Colón

Albaladejo, quien también es vocal de Seguridad de la Federación de Asociaciones de Vecinos, lo tiene claro: «Lo que necesitamos con urgencia es que Urbanismo tome medidas para revisar las viviendas y garantizar la seguridad en todo el barrio, y que todas las administraciones públicas ayuden a los vecinos a arreglarlas con créditos blandos y otras fórmulas. Y, por supuesto, que el Ayuntamiento apruebe por fin un Plan Integral de regeneración, en temas como limpieza, seguridad, comercio, y que tenga en cuenta las necesidades de San Antón en el nuevo Plan General».

En 2012, el Consistorio dejó fuera del Plan la ordenación de esta parte de la ciudad, tan cercana físicamente al Ensanche como lejana en su aspecto -tiendas cerradas, bloques tapiados y parcelas sin construir o tomados por la basura y la maleza- y en los indicadores socioeconómicos. Como en Santa Lucía, un área que también fue excluida de la citada normativa para elaborar un plan especial que nunca llegó, los vecinos de San Antón preparan propuestas al nuevo Plan. Mantener la trama urbana y la estructura de casas bajas, sin renunciar a nuevas zonas verdes y deportivas, siguen figurando entre las reivindicaciones.

Sin necesidad de adentrarse en el intrincado trazado del barrio, basta con caminar desde la Plaza María Cristina (conocida como el Escudo) hasta los terrenos donde estaba la fábrica de Licor 43, en la Avenida de Colón, los síntomas de la enfermedad urbanística saltan a la vista. Hay desconchones, azulejos desprendidos, aceras viejas y sin apenas rampas, pintadas, cornisas sin mantener... Para colmo, hace poco robaron el cable de las farolas y, cuando cae el sol, el abandono se revela en forma de penumbra. También cunde la sensación de inseguridad, como la que prendió por los robos de meses atrás cerca de la Urbanización Mediterráneo.

Entre ratas y humedad

«Esto era la boca del lobo. No había ni farolas, y los delincuentes se metían en este bajo para sorprender a los peatones y robarles. A una mujer llegaron a agredirle para robarle la cartera. El Ayuntamiento tapió esta parcela privada, pero no la limpiaron y la porquería sigue dentro», comenta Albaladejo en la calle Bravo. Y repara en el riesgo de incendio en distintos espacios inhabitados y en otros tomados por ocupas. A pocos metros, en el número 28 de la calle San José, Consuelo Fernández se queja de que las ratas pueblan la zona y se meten en su domicilio, afectado por el moho y el paso de los años. Sentada sobre la acera contraria, buscando el sol de mediodía y el aire fresco, resopla desesperada: «Me salgo aquí porque estoy embarazada y no soporto el holor a humedad. Las casas están mal y el barrio, abandonado».