Los antiguos aprendices de Bazán recopilan sus cien años de historia en Cartagena en una exposición

LV Cartagena Jueves, 2 de octubre 2025, 23:21 Comenta Compartir

Maquetas, fotografías, documentos y pinturas componen la exposición con la que los antiguos alumnos de la Escuela de Aprendices de Bazán han conmemorado los cien años de historia de esta institución en Cartagena. La muestra cuenta con más de 80 objetos que rememoran tanto la Escuela, como de Bazán y Navantia. Se pueden ver maquetas náuticas, navales, de cazaminas y de edificios modernistas. También mecanismos, piezas de ajuste, herramientas de medición y la maqueta de un cañón. Igualmente hay documentación de la Escuela y gran cantidad de fotografías de toda su historia, junto con acrílicos, acuarelas y óleos.

De ellas destacan dos maquetas del submarino S-81 y de la fragata F-82, que poseen radio-control y son navegables. En la exposición se puede ver también la portada de La Verdad del 3 de febrero de 1973 presidida por la noticia del premio al 'Mejor Aprendiz de España' conseguido por José Fulgencio Soto. Hay multitud de fotografías de las aulas con los alumnos y maestros, de los talleres con los aprendices trabajando y las orlas de fin de curso. Igualmente se pueden ver imágenes de los campeonatos deportivos que se realizaban en el desaparecido campo de Los Juncos.

El material de la exposición ha sido proporcionado y lo han elaborado Pedro Soto García, Domingo Nadales, Francisco García Díaz, Jesús Serrano Rodríguez, Antonio Serrano Rodríguez, Ramón Martínez Zamora, Juan Miguel Inglés, Jesús Carrión, Antonio Martínez Jiménez, José Giner, Antonio Auñón y Valentín Lara.

La exposición se puede visitar de forma gratuita hasta el próximo viernes 10 de octubre en la planta baja de la facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, antiguo edificio del CIM.

Temas

Cartagena

Navantia