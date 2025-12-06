El antiguo consultorio médico de San Antón acogerá tres asociaciones sociosanitarias El edificio se convertirá en sede para personas con enfermedades degenerativas, párkinson y trastornos de la personalidad

Presentación de la remodelación del antiguo Centro de Salud de San Antón, en una imagen de archivo

La Junta de Gobierno dio este viernes luz verde al expediente de contratación para la Rehabilitación Integral del antiguo centro de salud de San Antón, un proyecto para convertir el edificio en un Hotel de Asociaciones Sociosanitarias que albergará a las entidades Afal, integrada por personas con enfermedades degenerativas, TP, que trabaja diferentes trastornos de la personalidad y la Asociación del Parkinson.

La inversión asciende a 1.999.831,05 euros (IVA incluido) y comprende la rehabilitación completa de 971 metros cuadrados, cuya distribución ha sido previamente pactada con las asociaciones, que podrán ocuparlas una vez concluidas las obras, que tiene un plazo de ejecución previsto, tras su adjudicación, de 15 meses.

Afal dispondrá de la planta baja y la primera planta, donde pondrá en marcha un centro de día con 40 plazas para personas con alzhéimer y otras demencias. La Asociación de Parkinson y TP ocuparán dos locales en la planta baja, con dependencias para terapias, talleres y atención a usuarios y familias.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cartagena destinará cerca de 200.000 euros para mejorar la ratio de profesionales en los Servicios Sociales de Atención Primaria con más personal que se integra en las Unidades de Trabajo Social de los Centros de Servicios Sociales del municipio, reforzando la atención directa a las personas y familias.

Además, también se aprobó la renovación del convenio con Cáritas para dar cobertura de necesidades básicas, como la alimentación y otros apoyos esenciales, así como el acompañamiento social de las personas más vulnerables.

