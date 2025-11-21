La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vecino camina con una bolsa de la compra frente a la antigua fundición Frigard. Antonio Gil / AGM

La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas

El edificio, con un grado de protección 3, cuenta con licencia municipal para iniciar los trabajos desde hace dos años

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:22

Qué van a hacer con la antigua fundición Frigard se ha convertido en la comidilla de los vecinos de Barrio Peral. Cualquier nueva apertura ... despierta los dimes y diretes. Y lo cierto es que a este edificio protegido, si no surge ningún problema, le espera pronto una nueva vida lejos de lo industrial. Según confirman fuentes municipales, los propietarios han proyectado la transformación de la nave en un edificio de viviendas con un bajo habilitado para la futura instalación de un supermercado. El permiso contempla, en este sentido, la demolición parcial del inmueble.

