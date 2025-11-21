La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas

Qué van a hacer con la antigua fundición Frigard se ha convertido en la comidilla de los vecinos de Barrio Peral. Cualquier nueva apertura ... despierta los dimes y diretes. Y lo cierto es que a este edificio protegido, si no surge ningún problema, le espera pronto una nueva vida lejos de lo industrial. Según confirman fuentes municipales, los propietarios han proyectado la transformación de la nave en un edificio de viviendas con un bajo habilitado para la futura instalación de un supermercado. El permiso contempla, en este sentido, la demolición parcial del inmueble.

Las mismas fuentes oficiales señalaron a este periódico que los propietarios contaban con licencia de obras concedida desde hace dos años, que iniciaron a finales de verano en el interior de la parcela colocando elementos estructurales. Esta semana, buena parte de la fachada ha sido cubierta con andamios y tapada con una red verde. Previamente, algunos vanos habían tenido que ser apuntalados por el estado del edificio tras años de inactividad y abandono.

Los trabajos, como refleja la cartelería presente, los va a desarrollar la constructora molinense Anovel. Desde el Consistorio no facilitaron información a este diario sobre la duración de los trabajos y su coste estimado, el cual suele venir reflejado en la misma licencia.

La fachada ya ha sido cubierta con andamios y una red verde de obra por la constructora molinense Anovel

Portavoces oficiales de la Consejería de Cultura afirmaron por su parte que el edificio está catalogado con un grado de protección 3, es decir, que solo abarca a la fachada, de estilo modernista y obra en última instancia del afamado arquitecto Víctor Beltrí. En este sentido, desde el departamento de la consejera Carmen Conesa señalaron que la competencia es exclusivamente municipal.

Según figura en el Catastro, la parcela cuenta con 2.724 metros cuadrados, 1.845 de ellos construidos. Ubicada en la calle del Submarino, esquina con Santa Cecilia de Jaca, está clasificada como urbana de uso industrial.

Erigida en 1892

El edificio fue construido por la compañía La Maquinista Agrícola, Minera y Marítima, propiedad del empresario marsellés Jules Frigard Canú, según proyecto del maestro de obras cartagenero José Sáez de Tejada en el año 1892. Frigard, que había acudido a España llamado a participar en el desagüe de las minas de la sierra almagrera para después instalarse en Cartagena, había decidido en un primer momento levantar una fundición en el Barrio de la Concepción, pero más tarde la asentó en el emergente Barrio Peral.

En 1918 encomendó a Beltrí la ampliación y reforma del inmueble bajo los parámetros del modernismo. Bajo la dirección de Diego Frigard Sánchez, hijo del propietario, se fabricaban utensilios para trabajos en el puerto y la explotación de la sierra minera, como norais o cables de acero. La fundición pasó sin embargo a manos de Miguel Rodríguez Yúfera, sucedido más tarde por su hijo, para terminar siendo clausurada en 1927.