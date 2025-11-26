La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos de los miembros de la asociación plantan las especies autóctonas en la zona arrasada por el fuego. ANSE

ANSE reforesta la zona del Cedacero, en Cartagena afectada en verano por un incendio

El fuego arrasó unas 14 hectáreas de matorral en la rambla de Bocaoria, donde se han plantado especies autóctonas como la sabina mora

E. C.

Cartagena

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:55

La asociación ANSE ha llevado a cabo esta semana una replantación de vegetación autóctona en la zona de las cuestas del Cedacero que se vio afectada por el incendio que este verano arrasó cerca de 14 hectáreas de matorral.

La actuación, que está enmarcada en el proyecto Spartaria, se ha llevado a cabo en las inmediaciones de la rambla de Bocaoria y ha incluido la introducción de especies autóctonas como el lentisco, la sabina mora, el esparto, la sabina negra y la efedra. Según la asociación hay algunos ejemplares de plantas como el palmito que están empezando a rebrotar en la zona afectada por el fuego y esperan que la repoblación que se ha llevado a cabo devuelva la vida a este paraje que forma parte del Espacio Natural Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.

Spartaria adapta los entornos forestales al cambio climático fomentando su multifuncionalidad y beneficios ecosistémicos y su principal objetivo es el de hacer frente a desafíos como son el peligro de incendios, la pérdida de biodiversidad y desertificación. Es un proyecto para mejorar la restauración de masas forestales y fortalecer la economía rural, el turismo como la industria de esparto y de aromáticas.

Además de en Cartagena, el proyecto trabaja también en otros municipios como Calasparra y Moratalla, para crear modelos de aprovechamiento forestal sostenible y rentable durante todo el año, respetando el entorno natural. Además, busca masas forestales que sean resistentes al cambio climático, así como a sequías severas como las que se están produciendo en la Región, y promueve hábitats singulares con la restauración ambiental.

