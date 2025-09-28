26 años de literatura en la trimilenaria

El pasado domingo fue el día del año 2025, lo cual significa que solo quedaban 100 días para finalizar el año. Un domingo, según el ... calendario, cuya frase del día se define de esta manera: «Sin riesgo en la lucha no hay gloria en la victoria». La verdad es que el tiempo corre que vuela y, en un plis plas, estamos en Navidad. Pero en nuestra trimilenaria ciudad la actividad cultural cada día va a más. Sin ir más lejos, la pasada semana se presentó una extraordinaria novela: 'La Cárcel Modelo de Barcelona: ante el miedo y el caos, la palabra'. Se realizó en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, lugar que se ha convertido en un centro de difusión cultural gracias a su presidente, Pedro Negroles, y al extraordinario equipo de consejeros.

Manuel Santiago Esteiro –casado y padre de tres hijos– cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito penitenciario. Inició su carrera en el año 1973 en la Cárcel Modelo y, tras ocupar diversos puestos de responsabilidad, culminó en 2015 como jefe de gabinete del director de Prisiones. Formado en Ciencias del Trabajo y Educación Social Penitenciaria, tiene varios másteres y especializaciones en mediación, delincuencia juvenil y drogodependencias. Actualmente dirige la Escuela Regional de Formación en Mediación. Con un estilo cercano y profundamente humano, Esteiro convierte sus vivencias en un relato donde se entrelazan memoria personal, testimonio social y reflexión histórica. Su escritura trasciende la mera crónica para adentrarse en las emociones, los conflictos y las esperanzas de quienes vieron la transición no solo en las calles sino, también, tras los muros de una institución penitenciaria que fue reflejo de un país en transformación. El libro es la primera entrega de una trilogía que, a través de sus páginas, invita al lector a recorrer un camino compartido: el de la lucha por la dignidad, la justicia y la libertad. En definitiva, un viaje desde la opresión hacia la libertad donde la memoria se convierte en un puente imprescindible para comprender quiénes fuimos y, también, hacia dónde caminamos.

Si interesante fue la presentación de la novela de Esteiro, en este mes de octubre –que lo tenemos a la vuelta de la esquina– se celebrará en nuestra trimilenaria la XXVI Semana de la Novela Histórica de Cartagena. La organiza la Asociación de la Novela Histórica nacida en una fría noche del mes de enero. Fue en un rincón literario donde, al abrigo de la música de Edith Piaff, predominaba la pasión por la literatura. Desde entonces han transcurrido 26 largos años de literatura en directo en varios centros culturales de Cartagena. Han pasado más de 200 autores, repitiendo varios años muchos de ellos y llegando la cifra a 250 presentaciones de libros en nuestra ciudad. Como complemento se han celebrado interesantísimas conferencias, sesiones de películas históricas y exposiciones de todo tipo.

En el año 2015 el letrado cartagenero Jorge Poyato –presidente y fundador de la asociación– le cedió el mandato a Obdulio López. Desde entonces este escritor cartagenero ha dirigido sus esfuerzos en impulsar la semana, incluyendo otras actividades que enriquecen este certamen que es el decano nacional. Conciertos de música, conferencias, poetas, historiadores... La extraordinaria labor como buen gestor de Obdulio le ha llevado a realizar hermanamientos con otras entidades de máximo nivel dedicadas a la novela histórica con el objetivo de reforzar tanto los lazos literarios como los geográficos. Ha conseguido que, en estos 26 años de andadura, sean los más longevos de la geografía nacional. Ahora esta Semana cartagenera goza de un importante prestigio en toda España.

La simbiosis perfecta

A los lectores que les gustan los géneros literarios como pueda ser, por ejemplo, la novela histórica, valoran –y mucho– el resultado de la unión entre lectores y autores, haciendo que se forme el ejemplo más representativo de lo que es una simbiosis perfecta en el mundo literario. Y es que los autores, sin lectores, perderían el propósito de su trabajo; del mismo modo que los lectores, sin escritores que escriban libros, dejarían de poder disfrutar de su afición. Ambos razonamientos justifican la necesidad mutua de los dos colectivos y el núcleo de esta simbiosis. Por los distintos centros culturales han pasado escritores de máximo nivel como Fermín Bocos, César Vidal, Javier Cercas, Juan Eslava Galán, Isabel San Sebastián, Pérez Henares, Massimo Manfredi, María Dueñas, Carmen Posadas, Diana Al Azem, Luis Zueco o Santiago Posteguillo. Del 3 al 11 de octubre, en el Centro Cultural de la Fundación Cajamurcia y el Salón de Actos del Teatro Romano podremos disfrutar de un gran programa de actividades.

Que Cartagena es ciudad de escritores está más que demostrado. Días atrás quedé con mi amigo Moisés en la cervecería 'Gas', situada en la calle Carlos V. Destaca su típico olor a palomitas recién hechas, a la vez que José te ofrece infinidad de cervezas nacionales e internacionales. Todo ello, escuchando de fondo buena música de rock y con un ambiente de gran familiaridad con los clientes. Mientras degustamos una cerveza Grimbergen de esta ciudad belga –cerveza originalmente elaborada en la abadía por monjes norbertinos–, en la barra vi la novela 'El regalo de Silvia'. Allí me presentaron a su autora, Naiara González, una joven cartagenera graduada superior en Integración Social. Sus inquietudes solidarias la han llevado a orientar su vida cotidiana hacia labores en favor del beneficio colectivo y las condiciones socioculturales de su comunidad.

Empezó escribiendo su primer libro en 2020, 'La magia de tu mirada', una novela romántica. También tiene publicado un cuento infantil sobre el acoso escolar que lleva por título 'La india Naisha'. Con su última novela ganó el III Concurso Literario de La Manga en 2024. En esta obra Silvia es una chica con un cuerpo no normativo, algo que le impide encontrar la felicidad, pero que tiene a su favor el apoyo incondicional de la familia. Nos cuenta sus vacaciones, por lo que consigue que los «nubarrones del dolor» se alejen de su cabeza temporalmente. Naiara consigue articular una visita guiada a los más profundos sentimientos humanos.

En esta ocasión convoqué a los tres escritores en un rincón muy marinero de nuestra ciudad: en casa de familia Galindo. Ellos se iniciaron en 'El Bahía', pasaron por 'Barlovento' y ahora dirigen el emblemático 'Chanquete', donde se come de auténtico lujo. Empezamos con una quisquilla fresca acompañada de unas cañas para pasar a una degustación de fritura mixta de pescado, gamba y calamar. Después, un tomate aliñado con bonito, aceitunas y buen aceite para el mojete. Continuamos con mejillones a la marinera, unas zamburiñas plancha y, finalizando, los entrantes, con unos berberechos de buen tamaño que dieron paso a una paella al estilo Antonio Galindo al centro de la mesa. Todo regado con un albariño Mar de Frades. El punto dulce fue una crema catalana muy bien quemada con pala de hierro, terminando con el correspondiente asiático.

Y les dejo con esta reflexión: «La misma agua hirviendo que ablanda una patata es la que endurece un huevo. Se trata de lo que estás hecho, no de las circunstancias».