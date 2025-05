La ampliación del Conservatorio de Música de Cartagena se atasca en Educación

Eva Cavas Miércoles, 7 de mayo 2025, 00:51 Comenta Compartir

La ampliación del Conservatorio de Música aún no tiene proyecto. La dirección del centro tiene el compromiso de la Consejería de Educación de incluir en los presupuestos regionales de 2025 una partida para su redacción. Pero el retraso en la presentación de las cuentas, debido a las exigencias de Vox en lo referente al pacto verde y a inmigración, lo deja en el aire.

Está situación preocupa y mucho en la comunidad de alumnos, padres de alumnos y profesores del Conservatorio ya que la cesión de los terrenos por parte del Consistorio cartagenero tiene un plazo de caducidad de 3 años, transcurridos los cuales hay que volver a hacer trámites.

Cabe recordar que la cesión de las dos parcelas, que suman cerca de 8.000 metros cuadrados de suelo, tuvo lugar en febrero de 2024, por lo que ya ha transcurrido un año del plazo.

Así lo explicó su directora, María José Castaño, quien aseguró que «no falta voluntad por parte de la Consejería, pero si no hay presupuesto no se puede hacer nada. Yo estoy muy pendiente del tema y estoy en contacto permanente con la Consejería, como lo estuve con el Ayuntamiento hasta que llegó toda la documentación a Patrimonio, y me mantienen informada».

Los problemas por la falta de espacio se remontan a varios años e implican que cada nuevo curso se queden sin plaza más de un centenar de alumnos.

«Tenemos una lista de espera de admisión. Para el próximo curso hemos recibido unas 300 solicitudes, de los que la mitad se van a quedar sin plaza porque no los podemos asumir».

El Conservatorio cuenta con una plantilla de 98 profesores y forma a cerca de 800 alumnos, distribuidos en 40 grados, que incluyen enseñanzas elementales de cuatro años y profesionales, de seis. Alrededor de la mitad «no caben» en su sede, que está en la misma parcela del IES Ben Arabí, flanqueada por las calles Jorge Juan y Antonio María Lauret.

«Hay 30 aulas para ese volumen de alumnos y profesores, así que estamos ya usando dependencias del Instituto Ben Arabí debido a la falta de espacio, con el trasiego diario que eso conlleva de pianos, atriles e instrumentos», afirmó la directora.

En cuanto al uso de espacios del instituto, la propia directora dijo que no favorece el aprendizaje «ni de nuestros alumnos ni del los del instituto, porque las aulas no están insonorizadas ni preparadas para que la música suene como debería».

Ante la progresiva falta de espacio en el centro, el equipo ha ido eliminando el equipamiento y los materiales que no eran imprescindibles, como armarios e incluso el despacho de la propia directora.

Mal estado del solar

A la necesidad de más sitio para impartir clase, se une también el mal estado en el que se encuentra la parcela que el Ayuntamiento cedió a la Comunidad Autónoma para llevar a cabo la consabida ampliación.

Basura, malas hierbas, excrementos de animales e incluso ratas se pueden encontrar a diario en un solar que se encuentra muy próximo a dos centros educativos y edificios de viviendas, cuyos vecinos se han quejado en numerosas ocasiones de esta situación. Ese es el caso de Mariano López, que acudió a LA VERDAD para protestar por el «lamentable estado» en el que se encuentra toda la parcela.

«He presentado numerosas escritos al Ayuntamiento porque hay una parte de los terrenos que sigue siendo suya. Está todo lleno de maleza y la basura se acumula cada vez más. Hace unos meses estuvo instalado aquí el circo y se dejaron cuatro neumáticos en mitad del solar. Esto no puede ser porque cada día hay muchos alumnos que cruzan por aquí para ir y venir de clase», dijo el vecino.

El cantante de Arde Bogotá y Nunatak, en la gala del centenario

El auditorio Paco Martín del Parque Torres acogerá este viernes, 9 de mayo a las 20.30 horas, la gala con la que el Conservatorio de Música de Cartagena celebra su centenario y que contará con las actuaciones del cantante de Arde Bogotá, Antonio García, y del grupo Nunatak, acompañados del coro y la orquesta sinfónica del centro. Un evento en el que el Ayuntamiento hará entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al Conservatorio, en reconocimiento a los cien años de labor educativa, cultural y de promoción. Desde ayer y hasta el próximo jueves 8 de mayo se podrán solicitar entradas, que se recogerán en la conserjería del centro, entregando un donativo de 8 euros.