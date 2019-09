«Amor a Cartagena» y apoyo de instituciones y colectivos

La primera edil mencionó el propósito de «diálogo con el resto de administraciones y con la sociedad civil», pero no citó a la oposición. Tampoco lo hicieron sus compañeros de gabinete. Por parte de estos grupos, que según fuentes municipales no fueron invitados al acto, estuvo entre el público el líder de Vox, Gonzalo Abad. No hubo presencia de ediles de MC y de Podemos-IU-Equo. Sí hubo, en todo caso, alusiones veladas al grupo localista y al exalcalde y portavoz de MC José López, de forma especialmente clara por parte de Padín.

Este marcó un antes y un después respecto a los cuatro años anteriores, pues ahora hay «consenso y acuerdo político y también humano» y no «ni insultos ni actitudes» propias del fanatismo. También Arroyo se refirió a la voluntad de poner fin a «la incertidumbre y el bloqueo», y habló de la «responsabilidad», del «amor a Cartagena» y de «ponerse la camiseta de Cartagena». Entre quienes le escuchaban en persona estaba, precisamente, el presidente del Fútbol Club Cartagena, Paco Belmonte, y la edil popular aprovechó para pasar de lo metafórico a lo explícito para anunciar un plan de mejora de instalaciones deportivas, entre otras cosas para dotar de césped artificial a todos los campos que aún no lo tienen.