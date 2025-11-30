La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la plaza San Francisco, en el centro, el presidente de la Asociación, José Lucas; a su derecha, el vocal Manolo Juárez y, a su izquierda, el secretario, Emilio García, vestidos con sus capas españolas. LV
Las cosas por su nombre

Los amigos de la capa de Cartagena

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:05

Comenta

No faltamos a la verdad si aseguramos poder contar una buena parte de la historia de nuestro país a través de esta prenda de vestir: ' ... la capa española'. Existen antecedentes de su uso en las tribus íberas como prenda de abrigo. Su evolución y adaptación a lo largo de los siglos nos hará ver que, aunque ahora esté «de capa caída», a nadie puede pasar desapercibido su glorioso pasado. Pero mientras unas pocas 'Asociaciones de Amigos de la Capa' continúen en su defensa, es más que previsible que recupere su esplendor en el futuro. Carme Fábrega dijo: «Una capa convierte a un señor en un caballero». Ella conoce a la perfección los entresijos de su uso, pues lleva cerca de 20 años deslizando sus grandes tijeras de sastre por las telas más nobles en los almacenes de Seseña, la tienda de capas más antigua del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  6. 6

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  7. 7

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  8. 8 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire
  9. 9

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  10. 10

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los amigos de la capa de Cartagena

Los amigos de la capa de Cartagena