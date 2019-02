Más de 40 alumnos de un instituto de Cartagena, afectados por una posible intoxicación en Roma Los jóvenes del IES Mediterráneo aseguran que el origen de los vómitos y los desmayos que están sufriendo se puede deber a la cena que tomaron la pasada noche en un restaurante de la capital italiana SERGIO NAVARRO Murcia Jueves, 14 febrero 2019, 13:41

Más de 40 alumnos de cuarto de la ESO del IES Mediterráneo de Cartagena se han despertado este jueves afectados por vómitos y desmayos en un hotel de Roma donde pasaban la quinta noche de su viaje de estudios por Italia. Según los menores, estos síntomas se deben a una presunta intoxicación alimentaria que se pudo producir en el restaurante donde cenaron la pasada noche y en el que tomaron pizza, pollo y 'mousse' de chocolate.

A partir de las 08.00 horas, los teléfonos de los padres de estos jóvenes se llenaron de mensajes que alertaban de la sucesión de vómitos y desmayos que se estaba produciendo en el hotel y que afecta a 40 de los 58 alumnos y a dos de los cuatro profesores que viajaban.

Alrededor de las 12.00 horas, los médicos requeridos por los profesores han llegado al hotel, aunque los familiares de los alumnos no saben el diagnóstico que están ofreciendo los profesionales porque no consiguen contactar con ningún profesor y desde el instituto no les ofrecen respuestas. Así, los mensajes por WhatsApp con sus hijos son la única vía de información con la que cuentan.

El viaje, que comenzó el pasado sábado por la noche, había llevado a estos jóvenes a recorrer Florencia, Bérgamo, Venecia, Padua y Roma, donde este jueves por la mañana iban a visitar El Vaticano. Los estudiantes tienen planificado volver a España este viernes por la noche, aunque los padres no saben si estarán en condiciones de coger ese vuelo.

Actualmente, los menores se encuentran encerrados en el hotel, han tenido que salir de sus habitaciones, ya que tenían que limpiarlas, y los vómitos continúan en el recibidor y los pasillos del edificio. No obstante, según asegura la madre de uno de los estudiantes, los mensajes que les llegan de los jóvenes son de «tranquilidad» y «no hay de qué preocuparse».