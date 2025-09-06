Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto

Eva Cavas Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:32 Comenta Compartir

A las tres de la tarde de este viernes, los padres y madres de los alumnos del colegio San Cristóbal de El Bohío aún no sabían si sus hijos podrían empezar las clases de manera normal el próximo lunes, como sí harán los estudiantes del resto de centros de la Región.

Los técnicos de la Consejería de Educación inspeccionaron por la mañana el colegio para hacer un análisis de partículas de fibrocemento, que finalmente resultó ser positivo. La confirmación llegó escasos minutos antes de las cuatro de la tarde cuando el director general de centros explicó al equipo directivo que el centro aún no estaba en condiciones para dar clase. «Tenemos una resolución en la que se suspende la actividad para el lunes y, a partir de ahí, nos seguirán informando. Pero el lunes no habrá ni clase, ni comedor ni ningún servicio. Es un perjuicio para las familias y también para nosotros que seguimos trabajando fuera del centro y estamos deseando montar las aulas, decorarlas y recibir a los niños como nos gustaría», indicó Rocío Marín, jefa de estudios del centro.

A pesar de que temían que esto pudiera pasar, las madres y padres del colegio aseguraron ayer sentirse «frustrados». «Llevamos años reclamando que se retire el fibrocemento del colegio y, cuando por fin lo conseguimos, lo hacen a diez días de que empiece el curso y ahora retrasan las clases. Es un perjuicio para la conciliación de las familias, sobre todo porque no nos dan alternativas. Somos los que más nos hemos quejado del amianto y los que peor parados salimos», afirmó la presidenta del AMPA, Mayte Martínez.

Horas antes de conocerse el resultado de los análisis, este periódico preguntó al consejero de Educación, Víctor Marín, si los alumnos de este centro podrían empezar el curso con normalidad y recordó que «la Consejería contrató las obras el 12 de junio, pero las retiradas de fibrocemento tienen que seguir una serie de tramites ante las autoridades laborales y la empresa no pudo empezar a trabajar hasta el 26 de agosto. Hoy estamos a la espera de conocer cómo va a ser la situación de cara al próximo lunes y, a lo largo del fin de semana, informaremos a la comunidad educativa de los pasos a seguir».