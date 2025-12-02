Alumno de la UPCT parapléjico: «El accidente me cambió la vida, pero sigo queriendo ser ingeniero»

A sus casi 21 años, José Marín Cava se esfuerza cada día por retomar las riendas de su vida. En 2023, un accidente lo apartó ... de los estudios de Ingeniería de Tecnologías Industriales que había iniciado un año antes y lo obligó a aprender a manejarse con una silla de ruedas. Pero José Marín, nacido en Caravaca de la Cruz, no dejó que ese duro golpe se llevara consigo su sueño de ser ingeniero.

Después de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Arrixaca y un mes más ingresado en planta, se trasladó al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo donde permaneció siete meses y, de ahí, pasó a una clínica de rehabilitación en Madrid. Allí tomó la decisión de seguir adelante con su carrera.

Retomó su vida académica donde la había dejado y se matriculó en siete asignaturas que pudo cursar a distancia y aprobó, con el objetivo de mantener intacto su proyecto de futuro. José Marín ha vuelto a las aulas de la Universidad Politécnica de Cartagena hace apenas mes y medio para continuar con normalidad sus estudios y reencontrarse con sus compañeros de clase y de piso.

«Hace un mes y medio que volví de Madrid y he retomado mi vida de antes, he regresado a clase y a mi piso de estudiantes con los compañeros que tenía. Hago las cosas como las hacía antes, pero en lugar de estar de pie estoy sentado», explicó haciendo gala de una actitud de la que se puede aprender mucho.

Aunque la adaptación a la nueva situación haya sido complicada, José Marín lo verbaliza como algo sencillo. «Me he adaptado a mi piso, si tengo que estudiar o hacer un trabajo lo hago allí con mis compañeros, vengo a clase. No me impide hacer todo lo que antes hacía y poder seguir el ritmo de mis clases, mis exámenes y mi vida», comentó.

A pesar de esto, la cercanía de sus amigos y compañeros es muy importante. «Yo me quedé un año atrás, pero como tengo varios amigos a los que les han quedado algunas asignaturas, pues para mi es más fácil, porque no tengo que ir solo a una clase en la que no conozco a nadie», dijo.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, comparte un mensaje desde la UPCT que resume su mirada renovada sobre la vida y sobre la inclusión: «¿De qué me voy a quejar yo? Si hago las cosas como antes, pero en vez de en pie, sentado, sobre todo, cuando ves a otros que están peor que tú y no se quejan», asegura.

Desde la UPCT consideran que su testimonio invita a repensar las barreras, las visibles y las que no lo son tanto, y a valorar el papel de quienes apoyan en los momentos más difíciles.

«Ahora lo que más valoro es la familia, eso lo primero, los amigos, porque no sé dónde estaría yo ahora mismo si no fuera por ella y la oportunidad que me da la vida de poder estudiar y, algún día, llegar a ser ingeniero. Aunque me haya pasado esto, para mi tener otra vez mi vida encarrilada, ya sea sentado o cómo sea, es lo que más me motiva», afirma. Su historia recuerda que la accesibilidad no es solo una condición técnica, sino una actitud colectiva que permite que cada persona, sea cual sea su circunstancia, siga avanzando.