Los alquileres de locales del centro de Cartagena suben y dificultan el emprendimiento

A menudo los políticos hablan de las consecuencias que el alza en los precios del alquiler está teniendo en el acceso a la vivienda de ... las clases menos pudientes. Pero este incremento también está teniendo su impacto en los comercios, con subidas en los precios de los arrendamientos de los bajos, que se suma a los impuestos, los gastos de personal y la competencia con el comercio online. En Cartagena, los datos muestran una clara división entre las zonas de alta demanda y áreas periféricas menos atractivas, según coinciden fuentes del sector y datos de portales inmobiliarios. En pleno corazón de la ciudad, como la calle Mayor, epicentro tanto de vecinos como de turistas, los precios alcanzan los once euros por metro cuadrado, mientras que en la Plaza del Rey un local con esa misma superficie puede costar diez euros. En otras zonas céntricas como la Puerta de Murcia, los alquileres se mantienen en esta misma órbita, con locales en la cercana Plaza Castellini que se alquilan por hasta 4.000 euros al mes.

Los expertos destacan que, pese al encarecimiento de algunas zonas, el mercado es muy desigual. Carlos Segado, de la inmobiliaria Inversa, explica que «el mercado de locales comerciales está muy dividido dependiendo de su ubicación. En Cartagena, en concreto, es incluso más sectorizado hasta por calles y zonas dentro de esas calles». Señala que el centro peatonal, comprendido por las vías Santa Florentina, Puerta de Murcia y Mayor, junto con Carmen, son «las calles más demandadas para cualquier actividad y las más buscadas por las grandes franquicias, aunque hoy en día predomina la hostelería». En esas áreas, los precios han subido significativamente en los últimos años, mientras que calles colindantes como Sagasta y Castellini «tienen mucho menos atractivo».

En contraste, los barrios periféricos presentan menor demanda y alquileres más bajos. Según uno de los principales portales, en el Ensanche los precios oscilan desde locales que apenas se pagan siete euros el metro cuadrado, en el caso de los edificios más antiguos, hasta otros locales más nuevos rehabilitados donde el precio puede llegar a superar los diez euros. Otras zonas como Ciudad Jardín, Mandarache, San Antón y Los Dolores se sitúan entre los cinco y los seis euros el metro cuadrado, mientras que en el polígono Santa Ana, los locales se alquilan entre los siete y los ocho euros.

Las inmobiliarias sufren dificultades para dar salida a aquellos activos que se encuentran en barrios y zonas periféricas

Según Fulgencio Egea, de la inmobiliaria Egecom, la evolución de los precios ha estado marcada por la recuperación económica tras la pandemia. «En los últimos años, con la recuperación de la economía y el resurgir del turismo, especialmente en zonas como el centro de Cartagena, los precios han vuelto a repuntar, aunque de forma más moderada». Añade que en barrios menos comerciales, los locales «pueden quedarse vacíos por más tiempo», debido a la menor afluencia de clientes y a la competencia con nuevas formas de negocio.

La presión impositiva

Desde el punto de vista de los comerciantes, la presión fiscal y laboral sigue siendo un factor clave. Esperanza Bermejo, presidenta del Área Comercial La Milla, afirma que «aunque el Ensanche resulte más asequible, el problema de fondo sigue siendo la presión impositiva». Por su parte, Antonio Sánchez Arenas, presidente del Centro Comercial Abierto, califica los locales del centro como «bastante caros» y considera que la única solución a medio plazo pasa por «construir más en el casco histórico para aumentar la oferta de bajos para alquilar».

El panorama refleja un mercado segmentado donde los precios más elevados se concentran en la mitad oeste del casco histórico y en puntos concretos del Ensanche, como la avenida Reina Victoria Eugenia, mientras que en zonas en declive comercial los precios pueden descender «hasta los seis euros el metro cuadrado», como en la calle San Fernando. La combinación de ubicación, visibilidad, tipo de negocio y estado del local sigue marcando la diferencia en la rentabilidad y en la dificultad de alquiler.

El arrendamiento ya supone más del 10% del gasto fijo de los hosteleros

La asociación Hostecar, que representa a los hosteleros de Cartagena, alerta sobre el aumento de los precios de los locales comerciales en la ciudad y reclama medidas de apoyo por parte de las administraciones. Su vicepresidente, José Luis Gestoso, explicó que, tras conversaciones con los asociados, se perciben «algunos cambios de impresiones y, aunque es evidente que el precio de los locales va subiendo acorde con el IPC, muchos de nuestros asociados consideran que los alquileres se están encareciendo demasiado».

Gestoso señaló que la situación no es homogénea y que hay zonas más caras que otras, especialmente «el Casco Antiguo o la calle Mayor, que suelen ser las áreas con alquileres más elevados, e incluso zonas de La Manga o Cabo de Palos».

Sobre este maletar de los hosteleros, indicó que «tenemos quejas de asociados que quieren intentar paliar esto, ya que las ventas no están subiendo acorde con el índice de vida y está siendo más complicado asumir esos costes». Hostecar intenta colaborar con las administraciones para ofrecer soluciones mediante «alguna reducción fiscal o con algún incentivo para que algunas zonas del Casco Antiguo de Cartagena pudieran volver a tener ese auge de hostelería». Afirma mantener contacto constante con el Ayuntamiento «para intentar mejorar y para tratar de que nuestros asociados tengan las mejores ventajas posibles a la hora de los alquileres».

Respecto al impacto económico de los alquileres en los negocios, Gestoso precisó que «el alquiler de un local está rondando entre el 8 y el 12 % de la facturación, lo cual es muy alto. Como digo, el índice de vida está subiendo de una manera que cuesta mucho asumirlo, y el precio de los locales, en algunos casos, es prohibitivo».

El vicepresidente insistió en que las administraciones pueden contribuir a paliar la situación: «Estamos intentado ver con ellas posibles soluciones, como reducciones fiscales o incentivos que ayuden a equilibrar la situación. Nuestro objetivo es que se puedan generar ventajas para los hosteleros y facilitar que zonas del Casco Antiguo recuperen actividad».