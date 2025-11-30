La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un hombre pasa con su bicicleta junto a dos locales en alquiler en la calle Santa Florentina. ANTONIO GIL / AGM

Los alquileres de locales del centro de Cartagena suben y dificultan el emprendimiento

Arrendar un bajo en la mitad oeste del casco histórico y en el Ensanche ya supera con creces los diez euros por metro cuadrado

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Cartagena

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:35

A menudo los políticos hablan de las consecuencias que el alza en los precios del alquiler está teniendo en el acceso a la vivienda de ... las clases menos pudientes. Pero este incremento también está teniendo su impacto en los comercios, con subidas en los precios de los arrendamientos de los bajos, que se suma a los impuestos, los gastos de personal y la competencia con el comercio online. En Cartagena, los datos muestran una clara división entre las zonas de alta demanda y áreas periféricas menos atractivas, según coinciden fuentes del sector y datos de portales inmobiliarios. En pleno corazón de la ciudad, como la calle Mayor, epicentro tanto de vecinos como de turistas, los precios alcanzan los once euros por metro cuadrado, mientras que en la Plaza del Rey un local con esa misma superficie puede costar diez euros. En otras zonas céntricas como la Puerta de Murcia, los alquileres se mantienen en esta misma órbita, con locales en la cercana Plaza Castellini que se alquilan por hasta 4.000 euros al mes.

