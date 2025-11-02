La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El contralmirante cartagenero Antonio González, durante el acto de celebración del 250 aniversario del Cuerpo de Ingenieros en el Palacio de la Magdalena en Santander. LV
Las cosas por su nombre

Almirante, cartagenero en la élite

Tomás Martínez Pagán

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:32

Días atrás mantuve un encuentro en Madrid con un grupo empresarial que pretende invertir en nuestra comarca con una planta industrial. Allí compartí mesa con ... dos paisanos de nuestra Región ubicados en la capital de España y los inversores chinos que, por cierto, conocían a la perfección las bondades de nuestra tierra. El presidente de la compañía, Meng Yao, nos invitó a comer en el prestigioso Club Financiero Génova. Sus extraordinarias vistas 360° del centro de Madrid y su situación cercana a la Plaza de Colón lo convierten en un atractivo restaurante con un ambiente empresarial de máximo nivel.

