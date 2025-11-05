La Aljorra acoge el fin de semana su feria de la cerveza y el queso En el encuentro, que contará con música en directo y actividades familiares, participarán cinco queserías y cuatro cerveceros artesanos

Imagen de archivo de la Feria de la Cerveza y el Queso Artesano de 2024.

Miércoles, 5 de noviembre 2025

La Aljorra acogerá este fin de semana la VII edición de la Feria de la Cerveza y el Queso Artesano. El evento, muy señalado en el calendario gastronómico local, combina productos gourmet, música en directo y actividades para toda la familia.

El encuentro tendrá lugar en Calle Gaspar de Portolá, con horario de 11.00 a 23.00 horas el sábado 8 y de 11.00 a 16.00 horas el domingo 9 de noviembre. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar del Mercado Gourmet de Queso y Cerveza Artesana, acompañado de hinchables para los más pequeños y actuaciones musicales en directo.

El sábado se ofrecerán los conciertos de Replay (12.30 horas) y Sótano 14 (20.30), mientras que el domingo será el turno de Roll Band (12.30).

Entre las queserías participantes destacan La Yerbera (Pozo Estrecho), Sabores de Tallante (Tallante), La Granja del Fraile (Águilas), Marina (Extremadura) y Señorío de Villahermosa (Ciudad Real). Por parte de las cerveceras, estarán presentes El Cantero (Puerto Lumbreras), Ricote Valley (Ricote), La Cala (Almería) y Canana L.A. Brewpub (La Aljorra).

La feria está organizada por la Asociación de Empresas y Comercios de La Aljorra, con la colaboración de la Junta Vecinal Municipal, el Ayuntamiento de Cartagena, la Región de Murcia y la Asociación de Vecinos de La Aljorra.

El evento, presentado este lunes por el edil del distrito, José Martínez, y el presidente de la Junta Municipal, David Ríos, busca promover la gastronomía artesanal y ofrecer una experiencia que une tradición, producto local y ocio familiar en un ambiente festivo y participativo.