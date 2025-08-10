La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El autor del artículo, la jefa de cocina Trini Valero, José David Moreno, el gerente del restaurante José Nicolás y José María Cayuela. PABLO SÁNCHEZ / AGM
Las cosas por su nombre

Alimentos y agua para todos

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:30

No hay duda de que La Unión se convierte en la capital mundial del flamenco en el mes de agosto. El pasado sábado estuvimos unos ... buenos amigos en la emblemática Bodega Lloret situada en la ciudad minera y flamenca, un local con mucha solera y con mucha magia, de los que quedan pocos. Degustamos unos vinos acompañando a sus típicos michirones, sus tostas con anchoas de Santoña regadas con buen aceite, tomamos las exquisitas patatas hervidas con su piel acompañadas de su alioli casero y las típicas empanadillas de frito con boquerones en vinagre. Y nunca debe faltar la tortilla española. ¡Que mano tiene María Ángeles para hacer estas exquisitas tortillas: son únicas!

