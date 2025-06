Una alianza por el turismo

José Sánchez Conesa Miércoles, 11 de junio 2025, 00:31 Comenta Compartir

Mari Carmen Ayala Lova es presidenta de la Alianza para el Turismo de la Región de Murcia, directora del hotel AC Cartagena Puerto y profesora ... colaboradora de la UMU en el máster de Gestión Hotelera. La Alianza es una entidad que ha logrado la implicación de casi todas las asociaciones turísticas de la Región, identificando objetivos de dicho sector al contar además con expertos no asociados, nutridos de la experiencia de las tres universidades: UPCT, UMU y UCAM e inclusive de los directivos del aeropuerto internacional de la Región. Hablamos de todo un vivero de colectivos que unifican una voz firme, sin perder de vista que cada asociación representa las demandas de sus socios. Me comenta con amabilidad y clarividencia: «Nosotros detectamos necesidades y problemas para llevarlos a las administraciones, especialmente a la autonómica y a la local, deseando ser influyentes, activos y determinantes. Queremos que se nos consulten estrategias de turismo porque resulta positivo para todos y eso es lo que está ocurriendo. La Alianza posee un carácter muy asambleario en busca del consenso, no sustituyendo la representatividad de nadie, aunque ayudando donde se pueda y generando dinamismo sobre materias transversales como son la sostenibilidad (medioambiental, económica y social) y la desestacionalización porque tenemos clima y recursos».

Prosigue con gran asertividad y el entusiasmo de alguien que ama el oficio: «Afortunadamente no tenemos la masificación de otros lugares, un hecho que debemos aprovechar a la hora de profundizar en el análisis de los problemas y desafíos, poniéndolo todo en común con la administración. Hemos recorrido toda la Comunidad Autónoma entrevistando a las asociaciones y ese trabajo se ofrece». Excelente oportunidad para trabajar el concepto de gobernanza, muy extendido en otras regiones, pero que aquí debemos afianzar un poco más. Les interesa la investigación que genera valor y moviliza en dirección a la innovación y a la inteligencia turística. Consecuentemente la Cátedra de Responsabilidad Social y la Consejería de Turismo han posibilitado todo ese despliegue. El profesor Briones, director de dicha Cátedra de la UPCT, asistió a la presentación de la Alianza, comprobando las enormes posibilidades que ofrece por lo que se decidió a colaborar activamente para que este caudal de conocimientos llegue a todo el sector y a los órganos de decisión política. Han de abordar un grave problema como es la retención del talento. Ella misma no encuentra personal, apreciándose una falta de formación cuando a uno lo atienden en un bar o en un restaurante. Por todo ello, en el día de hoy convocan en el hotel Nelva de Murcia a los alumnos desde el sector turístico, quienes se sentaran en las mesas en un intento de trasladarles que necesitan personas talentosas porque hay futuro, pero falta alumnado en el Grado y en los Masters de Turismo, carrera indevidamente denostada, equivalente a una maría. Lo cierto es que no hay futuro si se quedan sin profesionales. Turismo cultural Sobre Cartagena opina sencillamente que «es la ciudad y es el destino», aunque gravemente aquejada por la falta de conectividad, sin AVE, y la falta de plazas hoteleras, al contar solo 800. Si se convoca un gran congreso los participantes deberán alojarse fuera. Cartagena genera ofertas complementarias como son algunos eventos que propone a lo largo del año: Rock Imperium, La Mar de Músicas, la Semana Santa o los Cartagineses y Romanos. Lamenta la falta de negocios en el centro, algo que requiere el turista y me indica que los cruceristas pasean, se toman el asiático y poco más. Cree que debemos apostar más por el senderismo, el cicloturismo y las baterías de costa. Toda la ciudadanía debe conocer nuestro patrimonio cultural pues estamos llamados a transmitirlo. Han de abordar un grave problema como es la retención del talento. No hay futuro si se quedan sin profesionales La diversidad, la identidad, el ocio, las tradiciones son algunas dimensiones de enorme interés para quienes gustamos de las ciencias sociales. La rápida expansión de los desplazamientos y la democratización del derecho al descanso convirtieron al turismo en un derecho humano más. La industria turística con frecuencia construye escenarios auténticos de las identidades locales y étnicas como la Ruta Maya, que ha movilizado a los gobiernos de Centroamérica, turoperadores, turistas, arqueólogos y a los mismos mayas en un turismo respetuoso con las culturas locales. Particularmente me gustaría una gestión sostenible de los recursos naturales y culturales, promoviendo prácticas turísticas que minimicen su degradación y aseguren su conservación para las futuras generaciones. Hay turistas que valoran las experiencias auténticas sobre las prefabricadas, buscando conexiones genuinas con las comunidades y sus tradiciones. Estas experiencias auténticas en el turismo cultural implican interactuar con la población local, participando en sus actividades tradicionales, sumergiéndose en la vida cotidiana de la comunidad que se visita. Así sea.

Temas

Cartagena