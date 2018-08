La alcaldesa rechaza gestionar las visitas al faro y cuestiona el papel de Segado en el Puerto

Podemos dice que dar la gestión a una empresa es privatizar

Cartagena Sí Se Puede (Podemos) denunció ayer que la concesión a una empresa del servicio de visitas guiadas al faro de Cabo de Palos no es una «apertura al público», sino una «privatización». Teme que sea el «previo paso al control total» del inmueble para uso «lucrativo» privado. En un comunicado, su portavoz municipal, Pilar Marcos, dijo que esas visitas podrían haberlas guiado los mismos trabajadores o funcionarios del faro. Añadió que el precio del servicio «probablemente no será accesible a todos los bolsillos». «Mucho nos tememos que éste sea el previo paso al control total del edificio para uso lucrativo de cualquier empresa, tal como iba a ocurrir hace un año, situación que sería una realidad si no hubiera sido por la presión vecinal y de la Plataforma Salvemos», señaló en alusión al proyecto rechazado finalmente por la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) de darle uso hotelero. Como la portavoz de esa plataforma, Gloria Moya, la de la formación morada indicó que estará «muy vigilante» a los próximos pasos y actuaciones en el faro. Por último, recordó que hay una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos, y pendiente de debatir, «para impedir la privatización del faro».