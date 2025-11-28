La alcaldesa de Cartagena destaca en la cumbre de alcaldes del PP sus medidas para bajar impuestos y reducir burocracia Noelia Arroyo también pone el acento en el «refuerzo de las políticas sociales» impulsado desde el Gobierno municipal

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, participó este viernes en la cumbre de alcaldes que está celebrando el PP en Burgos, una cita que toma el testigo al foro de grandes ciudades que los populares realizaron en febrero en Zaragoza. Durante su intervención, la regidora cartagenera destacó la «batería de medidas aplicada para reducir impuestos, simplificar trámites y reforzar las políticas sociales». Estas acciones, «impulsadas» desde el Gobierno municipal, redundan en «un modelo fiscal moderado, una gestión administrativa más ágil y programas sociales orientados a mayores y familias», afirmó la alcaldesa.

Arroyo también detalló que Cartagena mantiene por quinto año consecutivo la tasa cero para abrir un negocio mediante declaración responsable y que las bonificaciones y exenciones municipales han supuesto un ahorro de 13 millones de euros para los vecinos y empresas del municipio. Añadió que ese esfuerzo fiscal contrasta con la subida de impuestos aprobada por Pedro Sánchez, que ha aplicado el «tasazo de basuras», y recordó que «pedimos respeto por nuestra autonomía fiscal para no cargar a los ciudadanos ese tasazo de Pedro Sánchez», en un contexto marcado por el encarecimiento de la cesta de la compra.

En materia de vivienda y seguridad residencial, explicó la puesta en marcha de la Oficina de Asesoramiento Legal al Alquiler, destinada a apoyar a propietarios afectados por ocupación ilegal o inquiokupación, ofrecer formación a funcionarios y policías y agilizar los expedientes que afectan a viviendas de particulares.

En el ámbito de la agilización administrativa, señaló que Cartagena aplica declaración responsable para primeras ocupaciones y obras menores y que el tiempo medio de concesión de licencias de obra mayor se ha reducido un 20%, cumpliendo así el objetivo de simplificación previsto en los Acuerdos de Zaragoza.

Hasta 300 euros por nacimiento

Arroyo presentó también las medidas de apoyo a la natalidad y la conciliación: «damos en ayudas directas de hasta 300 euros por nacimientos», además de los servicios municipales de conciliación y la gratuidad de las once escuelas infantiles municipales a partir del curso 2025/2026, que permitirá superar las 1.100 plazas con la apertura del nuevo centro de Parque de la Rosa.

Respecto a las políticas sociales, la alcaldesa expuso el despliegue de la red sociosanitaria activa en 18 barrios, diseñada para detectar casos de soledad no deseada y acompañar a mayores mediante la coordinación entre profesionales, asociaciones y redes comunitarias. Recordó que el programa Vecino de Barrio ha pasado de tres a ocho grupos y atiende ya a doscientas personas, consolidándose como herramienta estable de prevención y apoyo comunitario.

Arroyo defendió en Burgos que estas medidas sitúan a Cartagena «entre las ciudades que están aplicando soluciones útiles, realistas y de proximidad», reforzando el papel de los ayuntamientos como administraciones capaces de liderar la reducción de cargas, mejorar la gestión y atender a quienes más lo necesitan.