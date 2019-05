La UPCT halla en el Llano contaminación del aire por níquel que puede llegar desde Escombreras

El director del colegio niega haber expuesto a los niños

El director del colegio público de Llano del Beal, José David Guillén, aseguró ayer en el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena que en ningún momento ha expuesto a los niños a riesgos asociados a la cercanía a metales pesados procedentes de la minería. Guillén declaró como testigo, en la causa donde la Fiscalía acusa de un presunto delito contra el medio ambiente a la Comunidad Autónoma y a Portmán Golf, por la contaminación del colegio por la falta de restauración del depósito minero San Agustín. El director dijo que accedió al cargo en julio de 2015 y que hasta 2017, por indicación de la asociación de padres, no se percató de la existencia de posibles residuos mineros. Afirmó que algunos días de viento fuerte ha percibido un fuerte olor a hierro, y que desconocía el posible efecto negativo de limpiar el patio con máquinas sopladoras, porque levantan polvo. También admitió que no ha sido repuesta una pantalla antipolvo derribada por el viento y que, al no haber aire acondicionado, cuando suben mucho las temperaturas abren las ventanas. No obstante, señaló que siempre siguió las indicaciones de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento. Tras una inspección de la Guardia Civil, estas entidades pavimentaron el patio y cambiaron las ventanas.