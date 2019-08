Afectados por el Plan Rambla denuncian obras sin permiso en sus parcelas La plataforma ciudadana afirma que las máquinas invadieron terrenos privados para construir el nuevo vial y teme que la zona sufra inundaciones C. R. Cartagena Sábado, 17 agosto 2019, 02:07

La Plataforma de Afectados por el Plan Rambla denunció ayer presuntas irregularidades en las obras de construcción del nuevo vial, impulsadas por el Ayuntamiento de Cartagena y que está ejecutando la empresa Empresa. Según aseguraron ayer los propietarios de fincas en la zona, la compañía propiedad de Tomás Olivo ha ocupado terrenos de forma ilegal.

A través de un comunicado, la Plataforma afirmó que en la zona de la calle Huerta de la Hoya las máquinas empleadas este verano para allanar el suelo han invadido parcelas de particulares, en una situación similar a la de hace dos décadas.

Según los afectados, «hace ya más de 20 años, cuando se inició la construcción del vial, se ocuparon terrenos de forma ilegal, con nocturnidad y alevosía, como si de una novela negra se tratara. Los vecinos tuvimos que unirnos y parar a los empleados, que trabajaban durante la noche, y así evitar que al día siguiente los terrenos de los propietarios estuvieran cubiertos de asfalto». El pasado 6 de agosto, añadieron desde la Plataforma, «por 'error de un empleado', terrenos propiedad de un vecino de la zona fueron invadidos e incorporados al vial sin su consentimiento. Y hubo que volver a enfrentarse a los empleados, para evitar el ultraje».

Los titulares de derechos urbanísticos en la zona situada entre el Estadio Cartagonova, el barrio de La Concepción y la Avenida Sebastián Feringán se preguntaron «si esta va a ser la tónica general en la construcción de esta carretera». A su juicio, en los trabajos en la Avenida del Cantón «no solo no se respeta ni considera a los vecinos y propietarios, negando información». Estos ciudadanos temen «ser atracados literalmente y despojados de mala manera de nuestras propiedades».

La Plataforma mostró su «inquietud» respecto a la ejecución del nuevo trazado sobre la base de un convenio urbanístico de 1989, y pidieron que la alcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, dé información. Citaron que el presupuesto no ha sido actualizado; que afecta al Polígono 2, sin estar constituida la Junta de Compensación; y que no hay estudios recientes de inundabilidad. 'La Verdad' contactó con el Gobierno local y con Emasa, pero no hubo respuesta.