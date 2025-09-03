La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El tramo de adoquines de la calle Gisbert presenta socavones como el de la imagen. Antonio Gil/ AGM

Los adoquines de la calle Gisbert de Cartagena ponen a prueba a los conductores

Se trata de una zona muy transitada que soporta cada día el paso de cientos de vehículos en dirección al puerto y también de peatones

Eva Cavas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:08

Conductores de centenares de camiones, turismos, motos y autobuses atraviesan cada día la céntrica calle Gisbert poniendo a prueba la suspensión de sus vehículos por ... la gran cantidad de socavones que presenta en un tramo de poco más de cien metros. La zona en la que están instalados los adoquines es la comprendida entre las Escuelas Graduadas, una de las actuales sedes de la Concejalía de Servicios Sociales, un aparcamiento subterráneo y la Dirección General de Tráfico, por lo que es una zona muy transitada tanto por vehículos que se dirigen a la zona del puerto como por peatones que van a realizar gestiones en cualquiera de las dos instituciones.

