La batería de San Leandro durante las obras. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Adjudican las obras para un centro de transformación en la batería San Leandro de Cartagena

Los trabajos, de tres meses de duración, se ejecutarán en paralelo a la rehabilitación de este espacio como nuevo centro de interpretación

Eva Cavas

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:13

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Cartagena adjudicó esta semana las obras para la construcción de un centro de transformación que dará suministro eléctrico ... a la batería de San Leandro. El contrato se ha adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos por valor de 82.866,17 euros, e incluye también una red subterránea de baja tensión.

