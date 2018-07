Adif valorará soterrar para el AVE 3 kilómetros de la actual vía como alternativa al trazado este Castejón charla con Pedro Pablo Hernández, Miguel Martínez y Diego Conesa, ayer en el Polígono Industrial de Los Camachos. / pedro martínez / agm Fomento informará en seis semanas del coste y de los plazos de los dos proyectos para elegir uno de ellos con el mayor consenso EDUARDO RIBELLES Cartagena Jueves, 26 julio 2018, 01:42

Vecinos y empresarios acordaron ayer, con el aval del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) estudie cuánto cuesta y puede tardar el soterramiento de tres kilómetros del corredor ferroviario actual, para que la entrada del AVE no estrangule el desarrollo de San Ginés, de Virgen de la Caridad y del CC.1 (futuro ensanche norte de la ciudad). El Ministerio de Fomento presentará el resultado en septiembre. Así, será posible compararlo con el coste y los plazos para hacer un trazado diferenciado por el este, con conexión para mercancías con el polígono industrial de Los Camachos y el puerto de Escombreras. Los trenes de pasajeros entrarían en paralelo a la carretera de La Unión, con los últimos 800 metros bajo tierra. El objetivo es tomar una decisión dentro de seis semanas y por consenso.

Un equipo de técnicos de Adif estuvo ayer en Los Camachos para recoger información de todos los sectores implicados. A primera hora de la mañana, sus miembros se entrevistaron con técnicos municipales y de la Delegación del Gobierno. A mediodía recibieron al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Leandro Sánchez, junto a sus colaboradores, y a sus homólogos de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, y de la Cámara de Comercio, Miguel Martínez.

Las dos alternativas a estudio Entrada actual soterrada El convenio marco de 2006, que asegura la financiación, caduca en 2019. Es la opción que quieren los empresarios. La Federación vecinal exige ampliar de 800 metros a 3 kilómetros el soterramiento (desde el CC.1.1 o futuro ensanche norte, detrás del centro comercial Mandarache). Eso multiplica el coste. También quiere un compromiso por escrito del soterramiento. Se incluye un corredor para mercancías en paralelo a la A-30 hacia Los Camachos y Escombreras. Alternativa este Supone anular el último tramo del actual trazado y desviar el tráfico de pasajeros y mercancías en dirección a Los Camachos, en paralelo a la A-30, De él partirá un ramal hacia el parque empresarial. Los trenes de viajeros se desviarán a la altura del Borricén y llegarán a la estación por un tramo soterrado de unos 800 metros junto a la carretera de La Unión. Los empresarios no quieren ese proyecto. Dicen que lo retrasa todo y advierten de que condiciona desarrollos urbanísticos en La Unión.

La primera opción sobre la mesa es mantener el pasillo ferroviario actual cuya adaptación a la Alta Velocidad cuenta con el amparo de un convenio firmado en 2006 por las tres administraciones (estatal, regional y municipal). Esta propuesta es la que prefieren los empresarios, que sostienen que es la más rápida. Los vecinos la aceptaron con la condición de ampliar el soterramiento de 800 metros a tres kilómetros, para acabar con el encorsetamiento de la barriada Virgen de la Caridad y de San Ginés, eliminar el aislamiento de Torreciega y dar facilidades al ensanche norte (CC1.1), detrás del Centro Comercial Mandarache. Dos mil metros antes se propone desdoblar un pasillo ferroviario exclusivo para mercancías hacia el polígono de Los Camachos, incluida el área de actividades logísticas, y hacia el puerto de Escombreras. Esa obra la pagaría la Autoridad Portuaria.

Sánchez está dispuesto a asumir la ejecución del proyecto por fases, dado el sobrecoste que supone multiplicar por cuatro la longitud del tramo soterrado. Pero lo quiere todo «por escrito y con compromisos claros de inversión en cada año».

Así lo ven Diego Conesa. Delegado del Gobierno: «En septiembre se marcará la nueva hoja de ruta» «Las decisiones básicas sobre el AVE para Cartagena y para toda la Región las planteará el ministro (de Fomento, José Luis Ábalos) a mitad de septiembre. Estamos trabajando intensamente para que la planificación esté con la hoja de ruta marcada a partir de entonces y que vaya ligada al tráfico de mercancías diferenciado y a la mejora de las cercanías». Ana Belén Castejón. Alcaldesa: «Hay que recalcar la celeridad del nuevo Gobierno central» «Hay que recalcar la celeridad con la que en nuevo Gobierno central ha atendido nuestras peticiones. Hace cinco días suspendió la aprobación de la llegada del AVE en superficie y ahora tenemos a los técnicos de Adif aquí para reflexionar sobre la nueva propuesta de trazado aprobada el Pleno municipal por unanimidad de todos los grupos políticos».

Adif también planificará la denominada alternativa este, con la misma valoración de costes y plazos, para poder compararlas. Esta opción fue propuesta por los vecinos y aprobada por unanimidad por el Pleno municipal. En ella, se anula el último tramo ferroviario desde más allá de La Aparecida y se diseña un trazado nuevo, para mercancías y pasajeros, conectado con Los Camachos y con un desdoblamiento hacia Escombreras a la altura de Borricén. El AVE y el tren convencional llegarían soterrados a la actual estación en paralelo a la carretera de La Unión.

La patronal comarcal COEC y la Cámara de Comercio rechazan esta opción, que creen que retrasará hasta el infinito el proyecto. No olvidan que el anterior Gobierno central fijó en el último trimestre de 2021 la llegada del AVE si se conservaba la actual entrada ferroviaria y se renunciaba al soterramiento. A Conesa no le pareció bien que se mantenga como válida aquella promesa. «Con tantos incumplimientos de fechas en el pasado, no vamos a sentirnos presionados por ellas y vamos a hacer las cosas bien», dijo.

Durante la comparecencia, Conesa repitió en varias ocasiones que el transporte ferroviario entre Cartagena y Murcia es prioritario. Sin embargo, al preguntarle si habrá una verdadera red de Cercanías, limitó los cambios a una «mejora» del servicio sin especificar de qué tipo.

PP: «La foto de la vergüenza»

El PP censuró ayer que Conesa y Castejón «se hagan una foto vergonzosa» sin aclarar proyectos ni plazos para la llegada del AVE y «engañen a los vecinos con un acto vacío», en lugar de reconocer que la Alta Velocidad se retrasará. Por su parte MC se quejó de que su edil, María José Soler, no pudo entrar a la reunión de Adif, empresarios y vecinos «pese a que había una convocatoria pública y la idea del trazado por Los Camachos fue de MC», aseveró.