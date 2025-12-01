La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios municipales iniciaron ayer la instalación de la estrella fugaz, que precederá a las figuras luminosas de los Reyes Magos en Héroes de Cavite. Pedro Martínez/ AGM

El 60% de las actividades navideñas de Cartagena se desarrollarán en barrios y diputaciones

El coste de los distintos eventos e instalaciones asciende este año a los dos millones de euros para el que se ha contado con colaboración privada

Eva Cavas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:47

Más de trescientas actividades tendrán lugar en las calles y plazas del municipio durante esta Navidad. Una programación que comenzará el próximo viernes 5 de ... enero con el encendido de las luces en la explanada del puerto y finalizará el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes que, aseguran, llegará cargada de sorpresas.

