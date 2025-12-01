El 60% de las actividades navideñas de Cartagena se desarrollarán en barrios y diputaciones

Más de trescientas actividades tendrán lugar en las calles y plazas del municipio durante esta Navidad. Una programación que comenzará el próximo viernes 5 de ... enero con el encendido de las luces en la explanada del puerto y finalizará el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes que, aseguran, llegará cargada de sorpresas.

El programa fue presentado este lunes por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien adelantó que una de las principales características de este año es que «más del 60% de las actividades se van a llevar a cabo en barrios y diputaciones» para que el espíritu navideño llegue a todos los rincones del municipio. Al igual que las actividades, la iluminación también se instalará en todo el municipio. «Tenemos 765 elementos entre iluminación y volumétricos, 47 más que el año pasado, que van a estar presentes en todo el término municipal», comentó la alcaldesa.

ESCENARIOS PRINCIPALES 1 Plaza de España. Desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero habrá talleres infantiles y actuaciones musicales por las tardes.

2 Los Juncos. Todas las mañanas desde el 20 de diciembre al 4 de enero habrá hinchables, tren infantil actuaciones y cine.

3 Explanada del puerto. Albergará el encendido el día 5 y, a partir del 18, tendrá un mercado gastronómico y actividades culturales mañana y tarde.

4 Héroes de Cavite Allí estarán las figuras gigantes de los Reyes Magos y demás decoración navideña, durante todo el día.

5 Plaza del Icue. Tendrá conciertos y las recepciones de Papa Noel y los Reyes Magos.

6 Plaza Puertas de Madrid. Habrá un belén a tamaño real a partir del 12 de diciembre.

7 Plaza Juan XXIII. Acogerá el mercadillo de artesanía navideña desde el 12 de diciembre.

8 Plaza San Francisco. Un año más, es el lugar en el que permanecerá expuesto el belén.

Entre los elementos volumétricos de los que habló la primera edil destacan este año las figuras luminosas de los Reyes Magos, que irán precedidos de una enorme estrella fugaz y que este lunes comenzaron a instalarse en la explanada de Héroes de Cavite.

También con motivo de la Navidad, Parques y Jardines se encargará de embellecer los espacios verdes de la ciudad con la plantación de hasta 30.000 ejemplares de flores.

Con la intención de que todo el que quiera asistir al encendido pueda hacerlo, este año se trasladará a la explanada del puerto. «No queremos que pase como el año pasado que la plaza del Ayuntamiento se quedó pequeña para acoger a todas las personas que querían verlo, así que lo hemos trasladado a la explanada del puerto para que ni un sólo cartagenero se quede sin verlo», afirmó Arroyo. Esta actividad, que comenzará a las 19.00 horas de este viernes 5 de diciembre, vendrá acompañada de un espectáculo lumínico con 220 drones y 18 pirodrones que crearán en el cielo de Cartagena un Cuento de Navidad, en el que los asistentes podrán ver hasta 13 figuras diferentes. Además, el arranque navideño estará acompañado del el concierto de Russingers, el coro de Russin Vocal Studio, la escuela de canto dirigida por Laura Russin, que ofrecieron ayer un avance del repertorio que cantarán este viernes.

Ya el sábado día 6 tendrá lugar la inauguración del belén municipal que, como cada año, ha sido instalado en la plaza San Francisco y para la que contarán también con la actuación del coro del colegio Virgen del Carmen.

Un camello gigante articulado

Además de mantener el desfile de Papá Noel por las calles del centro de Cartagena el día 21 de diciembre, los emisarios de los Reyes Magos también cobrarán este año mayor protagonismo ya que, además de recoger las cartas en la plaza del Icue también participarán en un pasacalles el viernes 2 de enero, acompañados de un camello gigante articulado.

«Tenemos una oferta diversificada y de calidad. En el casco histórico habrá siete escenarios que mantendrán programación de forma permanente, dirigida a diferentes públicos. El más familiar será la explanada del puerto y Los Juncos, mientras que la programación más musical se concentrará en la plaza del Icue y de España, habrá también un belén al final de la calle del Carmen».

También volverán las tradicionales Preuvas de Pepita el 30 de diciembre y se mantiene la ruta por los distintos belenes del municipio, que este año ascienden a 24 en barrios y diputaciones, a los que se suma el que ya luce en el vestíbulo del Palacio Consistorial, elaborado por la Asociación de Belenistas de Cartagena, y que recrea una de las antiguas puertas de Cartagena, concretamente Las Puertas del Muelle y las de Santa Catalina.

En cuanto al presupuesto de la Navidad para este año, la alcaldesa indicó que suma unos dos millones de euros, entre la iluminación, la jardinería y las diferentes actividades, para lo que se ha contado con la colaboración de empresas privadas afincadas en el municipio. «La Navidad tiene un retorno muy importante para la ciudad, un impacto económico muy positivo para todos los sectores y es muy necesaria para cartageneros y visitantes», declaró.

El cartel de este año ha sido diseñado por la artista Carmen Martínez, conocida como Cardibuja, quien ha trabajado para marcas internacionales como Disney. «El diseño muestra la parte más humana y cercana de la Navidad en Cartagena, es decir, las reuniones, la vida en las calles y esa energía que compartimos estos días. He utilizado un estilo más infantil porque, al final, la Navidad es de los niños y son ellos quienes más la viven. También hay un punto de nostalgia en los personajes, inspirados en los dibujos que veía de pequeña. Cartagena está representada a través de su gente», afirmó la ilustradora Carmen Martínez.

Santa Lucía entregará sus Nacimientos de Honor a personas y entidades que colaboran en el belén

El barrio de Santa Lucía volverá a entregar este año sus distinciones y nacimientos a las personas, empresas e instituciones que han colaborado en el montaje y elaboración de su tradicional belén. Así, la fundación La Isla-El Pinacho nombrará a Triana Méndez su pastora Real, mientras que su madrina será Concha García. Entre los galardonados con uno de sus nacimientos destaca el fotógrafo Pablo Sánchez del Valle, la empresa Visecar, la peluquería Chon y, en el apartado de política los agraciados serán los concejales Nacho Jáudenes, Diego Salinas e Isabel Andreu, y el exlíder del PSOE regional José Vélez. La mención especial de este año será para la exalcaldesa Pilar Barreiro.

«Llevamos ya 32 años entregando estas distinciones a las personas que colaboran con nosotros y nos ayudan durante todo el año. Algunas de estas personas ya les hemos reconocido esta labor con anterioridad, por lo que este año en lugar de entregarles otro nacimientos les daremos las figuras de los Reyes Magos. Así, poco a poco, pueden ir creando su propio belén», manifestó el presidente de la Junta Municipal y responsable de la fundación, Juan Manuel Torres.

El acto tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre y coincidirá con la inauguración del belén de barrio, formado por más de 800 piezas móviles, que se ha convertido en uno de los actos mas populares de la Navidad cartagenera, ya que desde hace 25 años recibe la visita de cientos de personas que se acercan a disfrutar del nacimiento, que ha obtenido diversos reconocimientos por su calidad y originalidad.