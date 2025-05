Más actividades y espacios para la Noche de los Museos de Cartagena

Eva Cavas Cartagena Jueves, 8 de mayo 2025, 15:09 Comenta Compartir

La presentación de la nueva edición de la Noche de los Museos en Cartagena no ha podido contar este jueves con mejores maestros de ceremonias: Carmen Conde e Isaac Peral, que han sido los encargados de situar a los asistentes en una ciudad cuya historia y personajes ilustres recobran protagonismo el próximo 17 de mayo, con motivo de este evento.

Más de 200 actividades, de las cuales 30 están dirigidas a los más pequeños, en 60 espacios museísticos y con 2.060 plazas para visitas y rutas guiadas. Así resumió la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la programación de esta XVII edición de la Noche de los Museos. «Se ha convertido en un evento de referencia en la agenda del Ayuntamiento. Acercando la cultura a todos los cartageneros y visitantes, tanto que nuestros personajes históricos han cobrado vida», subrayó.

Arroyo avanzó que se espera que entre 40.000 y 45.000 personas recorran las calles, plazas y museos del municipio en esta nueva cita en la que la cultura y la historia compartirán escenarios con las actividades científicas, medioambientales y de realidad virtual, con espectáculos de danza, magia, luchas de gladiadores y conciertos. También comentó que esta edición «destaca por su enfoque accesible, con visitas adaptadas para personas con discapacidad visual e intelectual, apoyadas por un voluntariado desplegado en más de 250 puntos de información».

Entre las novedades en las rutas guiadas habrá experiencias inmersivas como El viaje de Moby Dick, un espectáculo itinerante y de gran formato que incluye luces, sonidos y fuegos artificiales que recorrerá el centro de la ciudad desde la plaza del Icue hasta la cola de la ballena en el puerto. Igualmente novedosa es la actividad que tendrá lugar en el Museo del Vidrio que, además de una exhibición de soplado, contará con una muestra en vivo de cómo se hace una guitarra, de la mano del luthier Luis Guerrero

La alcaldesa también destacó el aumento de los espacios museísticos en esta nueva entrega, a la que se suman la Asamblea Regional, el Palacio de Capitanía, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la nueva sala de la Cofradía California en la Espiga Dorada, la sede de la ONCE o el Studio 2020, ubicado en la calle Cuatro Santos.

Junto a Arroyo, también ha participado en la presentación el artista autor del cartel de este año, Juan Miguel Sánchez Nieto, quien también se encargó de hacer el de la edición de 2020 y que cuenta actualmente con una exposición, Ébano, en la sala Dora Catarineu, donde también ofrecerá una visita guiada en la Noche de los Museos. Bajo el lema 'El futuro de los museos en comunidades en constante cambio', en el cartel de este año ha tratado de «representar la normalidad». «Siempre hago un planteamiento virtual al que le voy añadiendo componentes, mezclando la imagen digital con las creaciones a mano. He plasmado mi interpretación del espacio del Barrio del Foro romano, cambiando los tonos verdes por rosas y contrastándolo con el azul oscuro de la noche, y sobre él he superpuesto con imágenes digitales de personas, en las que he querido representar la inclusión de toda la sociedad, independientemente de sus capacidades», explicó el artista.

