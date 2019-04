La actividad inmobiliaria ligada al comercio y la vivienda crece casi un 25% en un año en Cartagena

«Los datos mejoran, pese a no tener un Plan General»

El ritmo de funcionamiento de las grúas, el trabajo de los obreros y el rodar de los mecanismos de las hormigoneras fluye ligero e indiferente, al menos en el casco urbano, a los vaivenes políticos. «La actividad económica no solo se mantuvo, sino que se incrementó el año pasado. Los datos mejoran», indicó la alcaldesa, Ana Belén Castejón. «Todo ello pese a no haber podido contar con las normas transitorias, que nos habían prometido desde la Comunidad Autónoma», añadió Castejón. La primera edil contaba con tener en vigor, antes de acabar el mandato, un marco que le permitiera extender el aumento de licencias que experimenta el casco urbano a otras partes del municipio. Tras descafeinar el contenido de esa reglamentación urbanística, atendiendo al dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, el Gobierno regional ofreció una alternativa que no satisface a Castejón. Ella ha preferido seguir adelante con la tramitación inicial de un nuevo Plan General, al que aguarda una larga tramitación. La única preocupación real que transmiten promotores y arquitectos es que las licencias de obra necesitan un plazo de tramitación de varios meses, que a veces se prolonga hasta un año.