Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena La Policía Local aconseja utilizar vías alternativas para evitar el atasco

LA VERDAD Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:20

Un accidente que se ha producido alrededor de las 7.30 horas en la autovía A-30, a la altura de la salida de Cabezo Beaza, en sentido Cartagena, provoca varios kilómetros de retenciones este lunes a la entrada de Cartagena.

Desde Policía Local se aconseja a vehículos con dirección a Cartagena que opten por rutas alternativas, como la salida de Las Tejeras, para llegar a la ciudad. También a los vehículos de la zona del Mar Menor y La Manga que opten por rutas alternativas como, la carretera de La Unión.