Absuelto el presidente de la Junta de Perín acusado de prevaricación por José López

Eva Cavas Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:16 Comenta Compartir

El Juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena ha absuelto al que fuera presidente de la Junta Vecinal de Perín, Antonio Madrid Yuste. La sentencia, dictada el 5 de noviembre por el magistrado Álvaro Bellas, declaró inocente de los cargos a Madrid, del PP, que estaba acusado de un supuesto delito de prevaricación por la adjudicación de la reparación de unos 500 metros de carretera en el Camino de las Pinchas.

El caso partió de una denuncia interpuesta en 2014 por el exalcalde José López, que entonces ejercía como concejal y portavoz del grupo municipal de MC en la oposición, durante el último mandato de Pilar Barreiro. El antiguo regidor pedía, como acusación, una pena de inhabilitación para cargo o empleo público para Madrid. Por su parte, la Fiscalía sostuvo que los hechos no eran constitutivos de delito.

La sentencia declara hechos probados que Madrid, como presidente de la Junta Vecinal, convocó una junta en julio para, entre otras cuestiones, aprobar la adjudicación de las obras. Dicha junta fue suspendida y aplazada a agosto. Tres empresas se ofrecieron a realizar los trabajos. La empresa Andrés García los empezó –el presupuesto más barato– antes de que se aprobara en Junta la adjudicación y tuvieron que ser suspendidos por orden de Madrid hasta que la Junta, días después, aprobó oficialmente la adjudicación.

Temas

Cartagena