La abstención del PSOE decepciona a la plataforma contra el biogás de Cartagena Unos cincuenta vecinos se manifiestan frente a la Asamblea en contra de dar facilidades a estas compañías para instalarse en Los Camachos

Cerca de cincuenta integrantes de la plataforma 'Stop biogás' se manifestaron este miércoles a las puertas de la Asamblea Regional, donde se estaba debatiendo la modificación de nueva ley de simplificación administrativa. Una norma que, consideran, servirá para facilitar la instalación de la empresa Heygaz en el polígono industrial de Los Camachos. «Estamos un poco decepcionados porque el PSOE se haya abstenido. Nos ha explicado que es porque están de acuerdo en algunas de las cosas que implica esa ley, pero no nos lo esperábamos. Los únicos que han respaldado lo que nosotros pedíamos han sido Podemos e Izquierda Unida», afirmó Ginés Egea, presidente de la Asociación de Vecinos de Los Camachos e integrante de la plataforma.

Egea reconoce que lo mejor «habría sido que se tratara por separado el tema del biogás del resto de la ley, pero si una empresa sólo necesita una declaración responsable para poder montar una empresa de estas características donde quiera, saltándose incluso a los ayuntamientos, eso nos perjudica y mucho».

En este sentido, la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, recordó que «la ley de simplificación abarca muchas gestiones» y declaró que «nosotros exigimos que haya una regulación específica que diga dónde se pueden instalar estas plantas, alejándolas de lugares especialmente sensibles y, mientras esa regulación no se apruebe, lo que pedimos es que se paralicen todos y cada uno de los proyectos que hay en tramitación en la Región».

Fernández quiso dejar claro que «nuestra postura es la que siempre ha sido: sí al biogás, pero respetando siempre a los vecinos. Que se sitúen allá donde hacen falta, donde tenga sentido y tenga lugar el proceso y se alejen de donde suponen malestar entre la población o al medio ambiente».

Por su parte, los diputados de Podemos IU AV, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, manifestaron que la ley «favorecerá los pelotazos inmobiliarios y la implantación de hasta 40 plantas de biogás como proyectos estratégicos» y criticó también la abstención del PSOE.

«Mucho oscurantismo»

Los vecinos de Los Camachos reiteraron el «oscurantismo» que, en su opinión, hay con respecto a la fábrica proyectada a escasos 300 metros de sus viviendas. «No conocemos los pormenores de la cesión a Heygaz de estos terrenos de la Zona de Actividades Logísticas. Tampoco sabemos el interés que pueden tener de instalarse aquí cuando no hay ni macrogranjas ni almacenes agrícolas de los que puedan sacar la materia orgánica que necesitan para generar el biogás. De hecho, en el único sitio donde pueden encontrarla sería en Fuente Álamo que hay granjas de porcino, pero para ese pueblo ha proyectadas dos plantas, una de un millón de toneladas y otra de dos, así que a esta que quieren poner de 65.000 toneladas no le va a quedar nada», afirmó Ginés Egea.

Tras la protesta, los vecinos volvieron a recordar que los prejuicios que han ocasionado empresas de similares características en otros municipios. «Ya tenemos precedentes de alcaldes y vecinos de otros sitios que se han arrepentido de haberles dado luz verde a estos proyectos, porque ha empeorado la calidad del aire y se han devaluado sus casas, pero hay una miopía y una codicia impresionantes».

Recogida de firmas y reuniones vecinales en Los Beatos y La Unión

La plataforma 'Stop Biogás' continúa trabajando en su empeño por frenar la instalación de la planta de biometano proyectada para Los Camachos. Desde la constitución han mantenido reuniones explicativas en los locales sociales de las poblaciones vecinas y, a lo largo de esta semana tiene previstas dos más. La primera de ellas será esta misma tarde en Los Beatos y la segunda el próximo sábado por la mañana en el local de La Unión. Durante todo este tiempo, desde la plataforma se han recogido firmas para recabar apoyos en contra del proyecto y ya están planeando una nueva acción de protesta en otra institución.