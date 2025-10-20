Los abogados rinden homenaje a José Muelas dándole la Medalla de Oro

Muelas da lectura del pregón alternativo de la Semana Santa cartagenera que redactó para la asociación cultural La Vara.

El Colegio de Abogados celebrará este martes, a las 18.00 horas, la entrega de las Medallas de Oro del Colegio, la máxima distinción que concede esta institución.

En esta ocasión, los reconocimientos serán otorgados a dos decanos eméritos, al recientemente fallecido José Muelas Cerezuela y a Antonio José Navarro Selfa. Ambos serán reconocidos por su extraordinaria labor en favor de la abogacía y de la institución colegial. Se trata de la primera vez en la historia del Colegio que se concede esta alta distinción, lo que convierte el acto en un acontecimiento de especial relevancia para la abogacía cartagenera.

El evento se celebrará en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, en la avenida Reina Victoria, 38. Estará presidido por el decano, Ángel Méndez Bernal, acompañado por los miembros de la Junta de Gobierno, así como por numerosos compañeros y familiares de los homenajeados.

Durante el acto, se rendirá también un sentido homenaje a José Muelas, cuya trayectoria profesional y humana dejó una profunda huella en la institución, en Cartagena y en toda la abogacía. «Este reconocimiento es una muestra de gratitud», declaró el actual decano.

