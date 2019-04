El abandono de mascotas supera las 1.500 al año Una de las mascotas en adopción, durante el desfile canino. / Antonio Gil / agm La I Feria de Adopción invita a los ciudadanos a acudir a las protectoras y al CATAD, para elegir el animal más adecuado según el estilo de vida EDUARDO RIBELLES Domingo, 28 abril 2019, 10:01

«Nos compramos un Yorkshire Terrier, que se llama 'King' y en los cuatro años que tiene no hemos conseguido que deje de marcarlo todo con sus orines y que sea obediente», explicaba ayer Carmen Cordero al adiestrador Alfredo Canet, que le aconsejaba que lo castre para aumentar su docilidad. Canet repartió todo tipo de consejos entre los cientos de personas que pasaron por la I Feria de Adopción que se celebró en la Plaza de San Francisco. El objetivo de la convocatoria era facilitar las adopciones y concienciar a los propietarios de mascotas de que no las abandonen. Cada año, hay entre 1.500 y 1.800 animales que quedan en esa situación, según los datos del Centro de Adopción y Tratamiento de Animales Domésticos (CATAD).

En la cita en la glorieta, hubo una docena de perros en exposición, para dar muestra de los más de 200 que tienen el CATAD y el resto de asociaciones protectoras que participaron: Geocat, La Casita de López, Refugiados, Segunda Oportunidad, Bichetes y Patitas Unidas Los Alcázares. En la perrera municipal hay 70 animales de los cuales 40 están listos para ser recogidos por nuevos dueños. En la feria hubo cruces de mastines y de perros pastores y también de pitbull y de american stafordshire. Estos últimos son perros considerados peligrosos, pero que se comportaron correctamente.

Técnicos del CATAD, con dos de sus canes. / Antonio Gil / agm

«Hay personas que primero se hacen con un ejemplar de estos y luego no lo quieren cuando tiene un hijo. Si tanto problema les supone, deberían haber pensado antes qué tipo de perro estaban dispuestos a tener», apuntó la presidenta de la Asociación de Protectoras de Animales de la Región de Murcia, Esperanza García. Y, en todo caso, tendrían que buscar ayuda y consejo de un adiestrador profesional antes de siquiera pensar en abandonar a la mascota, explicó.

Más casos antes del verano

Los casos de abandono, entre 1.500 y 1.800 animales cada año según los datos del CATAD, siguen una pauta según la época del año. «Se disparan antes de cualquier periodo vacacional», aseveró García. Los días previos al verano y a la Semana Santa, los casos se multiplican. En lugar de buscar a alguien que cuide al perro durante un viaje o recurrir a una residencia, muchas personas lo dejan en algún lugar alejado de sus casas e intentan olvidarse de él. «Lo que deberían hacer quienes no ven una alternativa y no quieren seguir con su mascota es entregarla en la perrera o en alguna asociación protectora», apuntó. «La razón de que puede impulsar a muchos a no hacerlo es que hay que pagar 30 euros. Pero no se trata de una tasa, es lo que cuesta vacunarlos, para descartar cualquier riesgo de enfermedad, y ponerles un chip identificativo», explicó la concejal de Sanidad, Carmen Martín, que ayer también se acercó a la feria.

En las tres horas que duró la cita, hubo un desfile de mascotas y una sesión ilustrativa con Alfredo Canet, sobre adiestramiento. También actividades infantiles y varias demostraciones prácticas.