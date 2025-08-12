7.000 jóvenes participaron en actividades municipales en lo que va de año La memoria semestral destaca como evento con mejor acogida las jornadas Itinere de orientación laboral, a las que acudieron 4.321 personas

Durante los primeros seis meses de 2025, más de 7.000 jóvenes participaron en los diferentes programas impulsados por la Concejalía de Juventud. La cifra, según el Ayuntamiento, refleja un aumento en la implicación de la población joven en iniciativas municipales centradas en el empleo, la formación, la salud mental, la movilidad internacional, la cultura y el voluntariado.

La memoria semestral recoge, entre otros datos, la participación de 4.321 jóvenes en la jornada Itinere, una de las principales citas de empleo joven de la Región; 330 personas formadas en los cursos gratuitos del Espacio Empleo; y 465 que han accedido a orientación a través del programa Vienes o voy. A estas cifras se suman las 79 atenciones prestadas en el Servicio de Apoyo Psicosocial y las más de 5.500 personas que han asistido a actividades formativas, culturales y de prevención.

También continuaron este semestre los programas de ayudas para el carnet de conducir (NoveL), las becas de compensación educativa, el servicio gratuito de alquiler compartido Comparte Piso y los recursos de movilidad internacional. Solo desde el Espacio Joven se ha atendido personalmente a 715 jóvenes, más de 500 de ellos por primera vez.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, valoró estos datos como una muestra del «gran dinamismo de la juventud cartagenera» y aseguró que ampliará y consolidará los recursos dirigidos a este colectivo. «Desde el Ayuntamiento, tenemos claro que apoyar a la juventud no es una opción, es una obligación. Porque son el presente activo de Cartagena y necesitan oportunidades reales para crecer, formarse, emanciparse y desarrollar su proyecto de vida».