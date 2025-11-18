La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un simulacro anterior realizado en el Valle de Escombreras, en Cartagena. Antonio Gil / AGM

El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves

El Valle de Escombreras se convertirá en escenario de un simulacro de accidente químico

LA VERDAD

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:57

El Centro de Coordinación de Emergencias informó a los vecinos de Alumbres, en Cartagena, de que este jueves, a partir de las 9.30 horas, se realizará un simulacro de accidente químico en el Valle de Escombreras.

Durante el operativo, los servicios de emergencias se movilizarán para ejercitar cómo actuarían ante un supuesto caso de nube tóxica, por lo que sonarán sirenas que anunciarán el comienzo y el fin de la emergencia simulada, se emitirán mensajes de alarma y se transmitirán instrucciones por megafonía.

