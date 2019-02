Cartagena se sitúa a la cola y Cieza a la cabeza El mapa regional arroja diferencias significativas entre áreas de salud; el litoral sale peor parado que el interior JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 17 febrero 2019, 07:59

Pese a su reducido tamaño, dentro de la Región se registran algunas diferencias significativas por áreas de salud, según se desprende del último informe del servicio de Epidemiología. Así, la esperanza de vida es sensiblemente menor en el litoral, y sobre todo en Cartagena, en comparación con las comarcas del interior. Mientras las expectativas de los cartageneros se sitúan, al nacer, en 81,30 años de vida, en Cieza disfrutan de casi dos años más, hasta alcanzar los 83,25. De esta forma, la Vega Alta consigue superar la media nacional, situada en 83,09 años. También la Vega Media sobresale por encima de este promedio.

Asimismo, hay diferencias entre áreas de salud en cuanto a la mortalidad, pero los epidemiólogos advierten de que no se pueden sacar conclusiones porque no hay patrones claros. Los análisis, recuerdan, deben hacerse en periodos extensos de tiempo, y no en base a la situación de un año aislado. Además, hay factores demográficos a tener en cuenta. Así, que el Noroeste, más envejecido, presente una mayor tasa de fallecimientos por alzhéimer, entra dentro de lo previsible.

Sí resulta llamativa, para el servicio de Epidemiología, la mayor mortalidad global que se registra en Cartagena, algo que va unido a su menor esperanza de vida. «En esta área de salud, se ha detectado un exceso de mortalidad prematura estadísticamente significativo», señala el informe. «Es el único patrón que vemos repetido», destaca María Dolores Chirlaque, la jefa de este departamento. Esto puede obedecer «a factores como los hábitos de vida, las condiciones socioeconómicas y el tipo de actividad laboral e industrial de la zona». En un momento en que todos los focos están puestos sobre la contaminación de la Sierra Minera, este informe viene a añadir un elemento de análisis, aunque no pueda establecerse una relación directa. «En el área de Cartagena hay una mortalidad por cáncer superior a la media», añade Chirlaque.