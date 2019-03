El carrito amarillo se queda pequeño 02:56 Nacho García / AGM El personal de reparto de Correos observa cómo sus funciones van cambiando ante la caída imparable de los envíos de cartas y el aumento de la paquetería, que se ha erigido en su tabla de salvación | «El oficio no desaparecerá, pero sí tendrá más funciones. Nos estamos adaptando a las nuevas demandas». En 2018 repartieron 2,6 millones de bultos en territorio murciano RAÚL HERNÁNDEZ Lunes, 18 marzo 2019, 07:33

Una decena de gomas marrones decoran su muñeca derecha puestas a modo de pulseras. Las lleva holgadas porque han cedido su tamaño de tanto envolver grandes paquetes de cartas. Cuando introduce propaganda en los buzones de los edificios, o cuando registra una entrega en su PDA, las gomas le bailan en su mano. «Me gusta guardarlas y reciclarlas». Nani Carreño tiene 54 años y trabaja en el departamento de reparto de Correos del distrito ocho -zona centro- de Murcia. Cubre la entrega de correspondencia y paquetería de los comercios, pisos, establecimientos hosteleros, entidades financieras y organismos públicos que hay ubicados en las calles Gutiérrez Mellado, Puerta Nueva, Alfonso X El Sabio, Lepanto, Pérez Casas, plaza Preciosa, Jaime I y Santa Clara. «Hago entre ocho y diez kilómetros al día. En este trabajo se gasta mucha suela, por eso me compro los zapatos con una muy gruesa, pero aun así, me duran poco», indica sonriendo la repartidora postal. Nani tiene que cambiar de zapatos cada seis meses. Lleva plantillas especiales. «Me han costado más de 200 euros». Sus pies han sufrido el desgaste de los miles de kilómetros que ha recorrido en los catorce años que lleva pateando las calles de Murcia. Dice que de joven quería ser telegrafista, como su padre, pero surgió la oportunidad de entrar en Correos y no la desaprovechó. «Empecé en 1985 en la oficina postal sustituyendo bajas de administrativo. De ese puesto pasé a la Oficina de Giros, luego al departamento de Recursos Humanos y Atención al Cliente, hasta que logré entrar en el departamento de Personal de Reparto en 2004».

El carrito amarillo lo maneja a su antojo y no lo pierde de vista. «Antes era más pequeño porque solo llevábamos cartas. El que llevamos ahora es más grande porque repartimos muchos paquetes». Alerta de que eso ha provocado que sufran muchos más robos. «A los ladrones les atraen mucho. La semana pasada le quitaron uno a una compañera que contenía bombones suizos». Para evitar que le abran su herramienta de trabajo lleva un candado de seguridad, «aunque se pueden llevar el carro entero, como le pasó a otro compañero». Nani habla mientras camina, sin detenerse. Entra y sale de edificios, comercios y oficinas a ritmo de marchador olímpico. «Si voy más lenta, no hago todo el reparto de hoy».

Su jornada comienza a las siete y media de la mañana en la oficina central de la plaza Circular, donde clasifica, ordena y guarda toda su correspondencia y paquetería que tiene que repartir en la bolsa del carro y sale a la calle. Cartas del juzgado, de compañías de seguros y de bancos, certificados, paquetes, notificaciones, revistas, propaganda. En total tiene que hacer unas cincuenta entregas.

«Ya nadie escribe cartas a nadie. Solo en fechas como en San Valentín repartimos alguna»

«Hoy no es un día muy duro. Tenemos jornadas de reparto de paquetes que son mucho más fuertes, como en el 'Black Friday', en el que cuadriplicamos el reparto, la campaña de Navidad o en época de elecciones, que es la peor época de todas, y este año nos toca por partida doble», explica. La primera parada la realiza en el edificio Goya de la avenida Alfonso X El Sabio. Allí, entrega al portero del inmueble la correspondencia ordinaria y propaganda. «Los conserjes nos ayudan mucho, tanto a la hora de repartir como de localizar a un vecino», indica la cartera.

Una agencia de viajes en la calle Pérez Casas es su segunda parada. Entra corriendo, deja una notificación a un empleado y sale. «Si no voy así no me da tiempo a repartir todo», repite. Un bar, un restaurante, una inmobiliaria, otra comunidad de vecinos y una farmacia son los siguientes lugares que visita. La empleada postal va vaciando su carrito de bultos y lo apunta todo en su PDA. «Este es el mejor invento. Antes teníamos que anotarlo todo en una libreta». Nani ha entrado a un bar y el encargado le ha devuelto la carta. Fuera, en la calle, frunce el ceño mirando el sobre con el remite de una compañía eléctrica. Arruga la cara mientras lee la dirección del destinatario. «Avenida Alfonso X El Sabio, número 1, bajo. Faltan datos. No han puesto ni el nombre de la persona a la que va dirigida. Me molesta mucho cuando pasa esto».

A mediodía, la cartera ha hecho ya una treintena de paradas, y de entre todas las misivas que ha repartido, ninguna es personal. «Todas son de entidades financieras, compañías de suministro y organismos oficiales. Hay gente que ni las abre porque suelen ser multas, facturas y requerimiento de pagos. Ya nadie escribe cartas a nadie. Solo en fechas como el día de San Valentín repartimos algunas misivas de amor. Durante el resto del año, los únicos que aún siguen carteándose son las personas mayores. Hemos perdido el ritual que supone enviar y recibir una carta. Reconocer la caligrafía de una persona a la que quieres, oler un folio vaporizado con el perfume de una chica... Ahora todo se manda por internet», lamenta la empleada de Correos.

El envío de cartas experimenta una caída imparable, a un ritmo del 5% menos cada año. Esa involución se aprecia en el periodo que va desde el 2014, cuando se realizaron tres millones y medio de envíos, hasta 2017, con algo más de dos millones de cartas, según datos del sindicato UGT en Correos. Eso ha provocado que el oficio de cartero, tal y como hoy se conoce, sea uno de los que aparece en la lista de profesiones amenazadas de extinción por la irrupción de las nuevas tecnologías.

Durante los peores años de crisis, el operador postal público tuvo que hacer un ajuste de plantilla. En la última década, la plantilla ha adelgazado en 15.000 trabajadores; 600 de ellos cayeron en la Región. «Actualmente hay 900 empleados en las 66 oficinas repartidas por toda la Comunidad, de los que 650 de ellos se dedican a reparto. En 2011 había 1.800 empleados, por lo que se ha reducido un tercio la plantilla y las condiciones laborales han empeorado: un 35% de los empleados son eventuales y un 22% tienen contratos a tiempo parcial», critican desde el sindicato UGT.

La paquetería, la salvación

A pesar de la drástica bajada de estos envíos, el comercio electrónico ha provocado desde el año 2016 un crecimiento exponencial de un 25% en volumen de paquetería, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, Correos cerró el año pasado con cifras récord de 2.650.000 paquetes enviados en la Región (la media mensual se sitúo en torno a los 221.000 paquetes), lo que supuso un incremento del 80,6% con respecto a la cifra de 2017.

Con estos números, la entidad postal pública ve que su futuro tiene forma de paquete. «El cartero no desaparecerá, pero sí tendrá más funciones. Repartirá menos cartas y muchos más paquetes. Nos adaptamos a las nuevas demandas de los clientes», indica Antonio Monserrate, jefe de sector de Correos en Murcia.

Pero, aunque el oficio parece que se mantendrá gracias al comercio electrónico y el cartero de hoy lleva camino de convertirse en 'paquetero', el nuevo paradigma del reparto mira hacia un futuro cercano en el que los drones y los vehículos autómatas ya se encargan de repartir bultos en algunas las ciudades.

Que esto se generalice, a Nani le suena a ciencia ficción. Cree que las máquinas podrán realizar servicios en lugares de difícil reparto, pero nunca suplantarán la cercanía de un ser humano. «No se trata de llegar y dejar un paquete, sino también de resolver dudas de los vecinos o preocuparnos de localizar al destinatario de una entrega cuya dirección está mal escrita» explica. Mientras llega o no el reparto con drones y con vehículos autómatas silenciosos y ecológicos, Nani verá de cerca esa evolución porque sus dos hijas, de 32 y 27 años de edad, han seguido sus pasos y son carteras. Reconoce que con los años ambas deberán realizar funciones que aún no se imaginan. «Lo que es seguro es que sus carritos serán mucho más grandes, diseñados especialmente para transportar grandes paquetes». En un sector cada vez con más competidores Correos estudia cómo hacer valer la experiencia de sus empleados en la calle, su cercanía con los ciudadanos y la extensa red de personal -cuenta con 50.000 empleados-, que abarca todo el territorio nacional dada su obligación de prestar el servicio postal universal. Vigilar a personas mayores que vivan solas, hacer gestiones de asesoría y repartir publicidad en los lugares donde haya un cliente potencial, son solo algunas de las funciones que podría realizar el cartero del futuro. O como quiera que se llame dentro de unos años.