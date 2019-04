«Todo caravaqueño ejerce como pregonero de nuestros festejos» Pedro Guerrero. / J. F. R. Pedro Guerrero es pregonero de las fiestas de la Vera Cruz de Caravaca Lunes, 29 abril 2019, 07:22

El farmacéutico Pedro Guerrero pregona esta noche las Fiestas de la Vera Cruz en un lugar inédito, la plaza del Templete. El pregonero fue hermano mayor de la Cofradía entre los años 2000 y 2004, ha recibido varias distinciones de los diferentes colectivos festeros y es un gran embajador de la Ciudad de la Cruz y de sus fiestas allá por donde va.

-¿Por qué pregonar las fiestas en la plaza del Templete?

-Es lo único que pedí a la hermana mayor y a la secretaria general de la Comisión de Festejos, que, si no había impedimento, me gustaría pregonar las fiestas en la plaza del Templete. Es un lugar entrañable para mí y muy importante para el desarrollo de las fiestas; aquí, junto a las aguas que riegan la huerta de Caravaca, he pasado todos los años de mi vida vestido de Abul-Khatar; al principio, acompañado por otros niños del Camino del Huerto, con mi padre y junto a aquellas viejas glorias, que participaron en la renovación de las fiestas en 1959, y que tanto nos enseñaron; y, después, con mis hijos siendo niños y más tarde con ellos y con mi sobrino ya convertidos en kabileños. El Templete es un lugar emblemático, un cruce de caminos donde tiene lugar cada 3 de mayo el Parlamento entre el rey y el sultán; y donde, tras el simulacro, se celebra la Bendición de las Aguas; ritual que data del siglo XIV y que es, sin duda, el origen de las fiestas. Me parece suficiente motivo para elegir este lugar para pregonarlas.

-¿Cómo recibió su nombramiento?

-Con mucha ilusión, con sorpresa y con un alto grado de responsabilidad. Cuando fui hermano mayor de la Vera Cruz tuve que proponer a los cuatro pregoneros que dieron a conocer nuestras fiestas en aquellos años y sé lo importante que es, y la gran responsabilidad que supone proclamar cómo los rituales, que a lo largo de ocho siglos han ido surgiendo de la devoción a la Sagrada Reliquia, se han convertido en unas fiestas que están declaradas de Interés Turístico Internacional.

-¿Cómo será su pregón?

-Lo he hecho con todo el cariño del mundo, respondiendo a la ilusión que me ha hecho el nombramiento y, además, intentaré trasmitir a las generaciones más jóvenes los valores y los significados que nuestras fiestas tienen. Intentaré trasmitir las emociones vividas, las experiencias más bonitas de las que he podido disfrutar desde siempre y exponer las convicciones que a lo largo de mi vida festera he ido asimilando. Volcaré los sentimientos y los recuerdos que han brotado en mí durante todos los años en los que he participado activamente, como festero, en las filas de Abul Khatar; como cofrade, asumiendo cuando me correspondió el cargo de hermano mayor; como armao y como amante de los Caballos del Vino, un mundo que me apasiona. Todos los caravaqueños llevamos un pregonero en nuestro corazón y ejercemos como tales cada vez que se nos da la oportunidad.

-¿Le hubiera gustado compartirlo con alguien?

-Siento, de corazón, que alguien como mi madre no me pueda escuchar, ya que me falta hace algún tiempo y ella, al igual que mi padre, que participó con toda ilusión en la renovación de las fiestas, me inculcaron el sentido que nuestra fiestas tienen y que todo caravaqueño debe conocer. Pero es que, además, mi madre, como todas las madres, se entregó a colaborar conmigo en toda mi andadura festera, al igual que lo hizo, con todo cariño, con mis hijos y sus nietos. Las circunstancias van a impedir que tampoco pueda contar con la compañía de mi sobrino; espero que pronto se recupere.

-¿Cómo le gustaría que fuera recordado su pregón?

-Me gustaría llegar al corazón de todos los caravaqueños y de cuantas personas decidan acompañarme en esta noche tan especial. Pero me haría inmensamente feliz tocar el alma de los más jóvenes, de los que tienen que recoger el testigo que ha venido pasando de generación en generación desde hace siglos. Hemos procurado enriquecer el legado cultural y religioso que heredamos de nuestros antepasados y debe proyectarse al futuro con la savia nueva que ellos, los jóvenes, pueden y tienen que aportar.