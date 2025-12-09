La Vigilia de la Inmaculada congrega a 200 personas de las parroquias de Caravaca El recorrido, por varias calles y plazas de la ciudad, se inició en la basílica de la Vera Cruz y finalizó en La Concepción con estaciones en El Salvador y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen

Más de 200 personas, entre las que destacaba un numeroso grupo de jóvenes, participó en la Vigilia de la Inmaculada que, como en años anteriores, estuvo organizada por la Cofradía de la Vera Cruz en colaboración con las parroquias de El Salvador y La Concepción, así como con la comunidad de los padres carmelitas descalzos de Caravaca de la Cruz.

La actividad se inició a las siete de la tarde en el interior de la basílica de la Vera Cruz. El vicario parroquial de El Salvador, Miguel Tovar, presidió la celebración invitando a todos los participantes a dejar a los pies de la Sagrada Reliquia sus 'dolores' y 'preocupaciones' escribiendo peticiones que se fueron depositando en una bandeja. Tovar comentó que «todas estas oraciones no se van a quedar aquí, las llevaremos a las madres clarisas para que ellas, que a diario velan por todos nosotros, tengan en cuenta lo que expresamos en estos pequeños escritos para rezar por esos dolores y preocupaciones que cada uno hemos escrito».

A continuación, se repartieron velas entre los participantes que fueron encendidas para iniciar el descenso hasta la parroquia de El Salvador que iba precedido por una imagen de la Inmaculada portada por jóvenes que se iban turnando durante el recorrido. Al llegar a la iglesia, tras la acogida por el párroco, David Martínez, se realizó un momento de oración previo a la reconstrucción del logo del Año Jubilar de la Esperanza, cuatro jóvenes de la parroquia fueron colocando a los pies de una cruz (de las que se utilizaron durante el Año Jubilar para los grupos de peregrinos) cuatro siluetas de figuras humanas de distintos colores para simbolizar la unidad de la humanidad, la solidaridad y la fraternidad. En la base de la cruz se colocó una tela azul que recordaba las olas del mar para simbolizar las dificultades de la vida, recordando que Cristo es el refugio seguro y la esperanza firme para todos en el camino de fe.

Si en la basílica se depositaron papeles escritos con las peticiones, en la parroquia se invitó a todos a llevarse a casa unas pequeñas tarjetas de papel en las que se habían escrito frases de los evangelios que recuerdan que en Jesús encontramos la esperanza. Se volvieron a repartir velas para quienes se incorporaron a la Vigilia en esta iglesia y se reinició el recorrido por las calles Gregorio Javier, Vidrieras, Canalejas y Poeta Ibáñez hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Durante el recorrido se pudieron escuchar canciones inspiradas en las vivencias del Jubileo que animaron el itinerario acompañado por la iluminación de las velas.

El padre Ángel Sánchez fue el encargado de recibir a los participantes en la iglesia de los padres carmelitas; tras escuchar una Ave María cantada invitó a todos a recitar la oración, recordando la presencia de la Virgen María en nuestras vidas. Los fieles que esperaban en el convento fundado por San Juan de la Cruz también pudieron recoger velas para incorporarse al recorrido que se reinició en La Corredera hasta llegar la iglesia de La Concepción.

El párroco, Tomás Álvarez, dio la bienvenida a todos y tras la lectura del evangelio que narra la Anunciación, compartió con todos una reflexión sobre la celebración e invitó a todos a depositar a los pies de la imagen de la Inmaculada Concepción las velas que habían iluminado el recorrido. Tras la oración final, se compartió un ágape en La Corredera a base de chocolate caliente y bizcochos.

Desde la Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz manifestaron su satisfacción por la acogida de esta actividad, por la gran participación y por la implicación tanto de los jóvenes como de sus catequistas. «Con esta actividad, especialmente dirigida a los jóvenes que se están preparando para recibir el sacramento de la Confirmación, queríamos honrar a María con esta fiesta ofreciendo cantos, peticiones, lecturas y un corazón lleno de agradecimiento y confianza filial hacia Ella», comentaron.

«Nos acercamos a Nuestra Madre – añadieron – pidiendo su protección y para que nos conduzca de la mano hacia Dios, nos enseñe a vivir en la Verdad, fortalezca nuestra voluntad para que nunca nos separemos de Ella por causa de nuestras debilidades y nos sostenga en nuestros compromisos cristianos para que también en nosotros, como en Ella, se cumpla siempre la voluntad de Dios».

