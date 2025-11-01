Los vecinos de Barranda piden mejoras en tráfico y seguridad ciudadana

Juan F. Robles Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:54 Comenta Compartir

El centro social Pepe Salcedo, en la pedanía de Barranda, acogió en la noche del pasado jueves una nueva edición del programa de participación ciudadana y gobierno abierto 'La piel de cada barrio', una serie de encuentros para escuchar las sugerencias y propuestas e informar de las actuaciones realizadas. Los vecinos participantes en la reunión reclamaron actuaciones y mejoras en temas de jardinería y limpieza, reciclaje, seguridad vial y ciudadana, tráfico e iluminación, entre otros.

El alcalde, José Francisco García, que estuvo acompañado por ediles del equipo de Gobierno y el pedáneo, Patrocinio Sánchez, informó de las actuaciones en el pueblo, como la renaturalización y mejora del paraje natural de Las Tosquillas o las gestiones efectuadas para intentar solventar los problemas de suministro de electricidad. «Mantenemos desde el primer día un contacto directo con los vecinos, no nos encerramos en los despachos», recalcó el alcalde a los asistentes, e insistió en que «estos encuentros son importantes porque sobre todo venimos a escuchar a los vecinos y recogemos sus propuestas para ir cubriendo necesidades y mejorando, en la medida de lo posible, aquellas carencias que existan». El regidor caravaqueño trasladó a los vecinos de la pedanía caravaqueña que próximamente comenzarán las obras de reparación, urbanización y asfaltado de la calle Pedreras, dentro del Plan de Obras y Servicios (POS) financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. García recordó programas recientemente puestos en marcha en las pedanías y zonas rurales tales como el Ruralbús, que ofrece servicio de transporte hasta Caravaca; el programa Cercanos, que lleva atención socio sanitaria a las personas mayores, incluso a nivel domiciliario, o el proyecto Era Digital, que se ha implantado en todas las pedanías del municipio para acercar la digitalización.

