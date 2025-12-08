Del sueño de vivir en comunidad a la realidad: las obras de la casa para personas con discapacidad intelectual en Caravaca entran en su recta final La vivienda, en la que convivirán personas con discapacidad intelectual, contará con 220 metros, detectores de presencia y puertas 'antiincendios'

María Luisa Esteve Piqueras es de Lorquí, tiene 49 años y es una de las personas que forman parte de la asociación de familias de personas con discapacidad intelectual del Noroeste murciano (Apcom), que atiende a más de 260 personas. María Luisa confía en, que dentro de poco, dejará la residencia en la que vive actualmente para formar parte de una 'vivienda en comunidad', un sueño que está cada día más cerca.

Esta mujer, junto a otras compañeras, ha estado presente en el proceso de selección de los azulejos de los hasta cinco cuartos de baño que tendrá, una vez reformada, la vivienda que pronto será su casa. La asociación lleva una década allanando el camino para que personas con grandes necesidades de apoyo, como María Luisa, puedan vivir dignamente en comunidad.

La asociación Apcom fue pionera en este tipo de proyectos que se diferencian de otros, como las residencias a las afueras de las ciudades, en que ponen el acento en la inserción. «Unos años atrás era impensable que una persona con grandes necesidades de apoyo pudiera vivir en un piso normal, hacer la compra en su barrio o elegir con quién compartir su día a día», destacan desde la asociación.

María Luisa ya tiene experiencia en lo que es vivir con otras compañeras en una casa en el centro de la ciudad. Ella formó parte de la experiencia piloto que Apcom inició en 2017 de la mano del proyecto Mi Casa, de Plena Inclusión.

En los próximos meses abrirá sus puertas la 'vivienda en comunidad' de la asociación, una casa que se encuentra ubicada en un entorno accesible, en el centro del casco urbano. Está rodeada de servicios y equipamientos sanitarios, educativos, formativos, culturales y de ocio. Tiene 220 metros cuadrados y está compuesta por dos espacios que quedarán unificados en un único inmueble.

Estará equipada además con sistemas domóticos para su seguridad y confortabilidad, como entrada con huella táctil, detectores de presencia, climatización, apertura y cierre automático de ventanas y puertas resistentes al fuego. También dispondrá de mobiliario adaptado y de electrodomésticos inteligentes con certificado de eficiencia energética.

Apcom presentó su proyecto a una convocatoria de ayudas de la Comunidad para ampliar, con fondos europeos, los recursos residenciales dedicados a fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad. Se le concedió una subvención cercana a los 400.000 euros. Recientemente se ha celebrado una carrera solidaria, en la que también se recaudaron fondos.