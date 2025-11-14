Servicio de podología a domicilio en Caravaca para 300 mayores

Juan F. Robles Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:31 Comenta Compartir

Más de 300 mayores de Caravaca de la Cruz están recibiendo en sus hogares el servicio de podología a domicilio incluido en el programa regional 'Cercanos', que ya se ofrece en doce pedanías. Desde que se puso en marcha, las solicitudes han sido constantes, ya que un equipo de profesionales especializados atiende directamente en sus viviendas a quienes requieren del servicio.

El programa acerca este tipo de actuaciones a unas 14.000 mayores de la Región residentes en pedanías alejadas del casco urbano o en zonas rurales, donde no tienen acceso a actividades dirigidas a fomentar una vida activa y saludable. La consejera, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, visitó a una de las usuarias del servicio de podología, una mujer de 97 años que recibe esta ayuda en su vivienda en la pedanía de Barranda. Ruiz destacó que «son cuidados para evitar o tratar lesiones en los pies y les permite realizar actividades cotidianas con mayor movilidad, una atención profesional que mejora su bienestar».

Añadió que «este tipo de servicios facilitan que los mayores puedan continuar en sus hogares el máximo tiempo posible. Así, promovemos su autonomía y, además, que estén más acompañados, evitando, de esta manera también la soledad no deseada».