Una ruta de turismo de bienestar une Archena con Caravaca de la Cruz Este recorrido turístico recorre varios municipios murcianos de las comarcas del Valle de Ricote, de la Vega Alta y del Noroeste

En la presentación han estado representados los municipios por los que transcurre la nueva ruta.

Dentro del marco de un innovador proyecto de Experiencias Turismo Bienestar España, se ha presentado esta mañana en un acto que ha tenido lugar en el Balneario de Archena, la primera gran ruta creada en la Región de Murcia: «De Archena a Caravaca de la Cruz, un viaje introspectivo», una experiencia que invita al viajero a reconectar consigo mismo a través del agua, la naturaleza, la historia y las emociones.

Este recorrido ha sido diseñado para ofrecer todas las opciones vinculadas al bienestar físico, mental y emocional, con el objetivo de ayudar a cada visitante a alcanzar el equilibrio de sus sentidos y emociones.

Esta iniciativa está impulsada por la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar (AITB) y pretende busca posicionar el turismo de salud, naturaleza y cultura como eje estratégico del desarrollo turístico regional. Esta nueva ruta recorrerá los municipios del Valle de Ricote, Cieza, Calasparra y Moratalla, hasta culminar en Caravaca de la Cruz, integrando en un único itinerario los valores de agua, naturaleza y cultura que caracterizan a la Región de Murcia.

El viaje parte del manantial termal de Archena, símbolo del agua primigenia y elemento purificador que representa el inicio de un camino interior. Desde allí, el visitante recorrerá los pueblos del valle de Ricote: Villanueva del Río Segura, Ojós, Ricote, Blanca y Abarán, donde la calidez de sus gentes y el perfume de los cítricos envuelven una historia milenaria, herencia de las civilizaciones que dieron forma a nuestra identidad.

La ruta continúa hacia Cieza, donde el paisaje se tiñe de rosa con la floración del melocotón y la mirada se detiene ante la mítica Medina Siyâsa, evocando la serenidad del pasado. El trayecto prosigue hacia Calasparra, tierra del arroz y del agua, donde el reflejo de los arrozales invita al viajero a contemplar su propio interior.

Finalmente, el camino asciende hasta Moratalla, cuyas montañas y campos violetas representan la transformación y la superación personal, preparando el espíritu para la etapa final en Caravaca de la Cruz, ciudad santa y mágica, donde lo terrenal se eleva hacia lo espiritual, marcando el inicio de tu nuevo viaje interior.

Con esta iniciativa, el proyecto pretende consolidar un nuevo concepto de turismo de bienestar en España, y con esta ruta en la Región de Murcia: un turismo de bienestar integral, que une naturaleza, cultura, espiritualidad y emociones, ofreciendo una experiencia única que invita al viajero a vivir, sentir y sanar.

Una experiencia integradora

Viajar puede ser mucho más que descubrir un lugar: puede convertirse en un camino hacia el equilibrio, el autocuidado y la conexión con la naturaleza y la cultura local. Con esta filosofía nace «Experiencias Turismo Bienestar España», un proyecto que propone una nueva manera de recorrer el país a través de experiencias que integran bienestar, cultura, naturaleza, gastronomía y sostenibilidad.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada por la Unión Europea – NextGeneration, ha sido desarrollada por la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar (AITB), fundada en España hace más de una década.

El proyecto responde a la creciente demanda de un turismo que vaya más allá del ocio, fomentando el bienestar integral, el respeto al entorno y la puesta en valor de las comunidades locales.

Para su lanzamiento se han diseñado 11 experiencias piloto en 11 comunidades autónomas:

Cádiz, bienestar en la sierra con la Ruta de los Pueblos Blancos; Teruel, de la histórica Alcañiz a los paisajes del Matarraña; Gran Canaria, la isla saludable; Guadalajara, bienestar en la «Provenza» española, el jardín de la Alcarria; Burgos, enoturismo y wellness en la «Milla de Oro» de la Ribera del Duero; Girona, un viaje al ritmo del agua y la naturaleza; Castellón, del Maestrazgo a la Costa del Azahar; Extremadura, bienestar y naturaleza en la Vía de la Plata; Ourense, tranquilidad y relax en las pausas del Camino; Asturias, ruta del bienestar desde el interior al Cantábrico; y Región de Murcia, de Archena a Caravaca de la Cruz, un viaje introspectivo.

Cada experiencia se articula en torno a las llamadas «Cinco DES»:

Descubrir la artesanía y el comercio local, Disfrutar del patrimonio cultural y natural, Descansar en alojamientos sostenibles con espacios wellness, Degustar la gastronomía de proximidad con un enfoque saludable y Desconectar mediante actividades de relajación y contacto con la naturaleza.

Esta iniciativa conlleva además la creación del Club de Experiencias Turismo Bienestar España (CETBE), un espacio de encuentro y reflexiónpara trabajar en red entre todos los agentes implicados en el desarrollo del turismo de bienestar, favoreciendo la cooperación entre destinos, entidades y empresas del sector.

«Experiencias Turismo Bienestar España» invita a cada viajero a crear su propia escapada a medida, marcando su ritmo y eligiendo entre propuestas transformadoras, sostenibles y adaptadas a las nuevas formas de viajar.

Con esta iniciativa, España consolida su posición como destino internacional de referencia en turismo de bienestar, alineado con las tendencias actuales de un turismo más equilibrado, consciente y respetuoso.